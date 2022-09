La arena de El Perelló

Desde hace un siglo, los temas importantes son los mismos de siempre, esté quien esté para solucionarlos. Por eso, el lector de crónicas también tiene derecho a unas vacaciones mentales. Don Miguel de Unamuno empleaba el truco de las paradojas, que le permitía escapar de las críticas de los pensadores transcendentales para saltar de lo más metafísico a lo más corriente. Y esto está bien para aquellos a los que nos tienen que admitir las obras y opiniones en la medida que se nos piden. Pero si los que tienen voz y mando usan sus estrategias para evitar el juicio de los demás, dan la clara imagen de una cómica vanidad.

La semana pasada, en un conocido bar de El Perelló, una amiga francesa pidió un pescado carísimo con verdura en vez de patatas. El dueño, que tomó la comanda, envió a un camarero que puso en la mesa el plato acompañado con unas deliciosas patatas fritas y desapareció. Pedimos la cuenta, sin querer entrar en discusiones vacacionales. Regresó el dueño con una factura sin detallar con los precios tremendamente caros que habíamos aceptado y nos preguntó qué nos habían parecido las ‘patatitas’. Cuando le dije que prefería no discutir, me soltó: «Para salir amargado, mejor se queda uno en casa. Pero ahora se va usted al mar, hace la sirenita y se lo pasa estupendo».

Medité entonces, melancólicamente, que la gente de nuestro país es, cada uno de un modo y dentro de su inclinación personal, absurda pero calculadamente totalitaria. Hay dos maneras de exhibir el autoritarismo que están de moda y que no son excluyentes: la del insolente señor del bar que te falta al respeto sabiendo los males que te entrañará protestar o la de los que deciden no compartir su existencia con otras personas que no lleven el carnet del mismo color que el suyo.

Durante la Restauración Borbónica que duró entre 1874 y 1931, personas de enorme disparidad ideológica estaban orgullosos de cultivar entre ellos una amable y respetuosa amistad. Benito Pérez Galdós era amigo de Marcelino Menéndez y Pelayo, sin importarles vapulearse ideológicamente por sus creencias en los escritos. Julio Camba no clasificaba a los españoles por sus orígenes, como hacen los patriotas, ni por sus oficios, como hacen los socialistas: los clasificaba por el temperamento, que es lo que realmente nos identifica. Pero mientras que a nuestra racial bravuconería se le puede responder llamando a los guardias, para perder luego el tiempo en los juzgados, al moderno distanciamiento de hacerse el muerto ante cualquier queja no hay manera de oponerse, porque uno deja de existir bajo actitudes flemáticas extranjeras como el ghosting.

Fuera de las peleas -y disculpen la nostalgia, queridos niños y niñas- existió un terreno donde el respeto y la cortesía eran el estilo de una exquisita sociabilidad. Las cartas, los saludos, las felicitaciones, incluso los insultos, se respondían personalmente y con puntualidad, sin necesidad de intermediarios ni de estratagemas. Me temo que en España hemos perdido aquí tanto terreno como El Perelló arena en la playa, y que nunca lo vamos a poder recuperar por muchas políticas que se empleen para atraer granitos de arena que se pierden en la inmensidad.

Viendo lo que ocurre en las redes sociales y en las mentes cada vez más individualistas, es mucho más urgente restablecer las condiciones normales del diálogo que animar a pensar a gritos o silenciando a los demás. Ni siquiera es novedad, porque las gentes que dibujaron en sus programas el porvenir de esta sociedad, cada vez más global y superpoblada, ya nos advirtieron más de una vez que sólo una verdad tendría toda la vigencia y la otra sería objeto de persecución, de manera alternativa. Por eso, el español de conciencia tranquila y ánimo equilibrado, si es que existe, sufre espiritualmente no sólo por un estremecedor mañana, sino por un pesadísimo hoy que de verdad no hay quien lo aguante.