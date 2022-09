Desde hace tiempo, cuando leo o escucho propuestas para acabar con la despoblación, me entran ganas de presentar una denuncia en la Agencia Valenciana Antifraude que tan sabia y justamente dirige mi querido Joan Llinares. Soluciones estrafalarias, cantos de sirena para que quienes estén hartos de la ciudad se conviertan en labradores estilo San Isidro, en robinsones rurales para desengancharse de Instagram o en posmodernos artistas del teletrabajo. Eso, entre otras mil maravillas que desde la administración y los estudios académicos sobre territorios en vías de extinción nos llegan todos los días para contarnos lo que es una evidencia más que constatable: la despoblación no tiene solución. Ya ven ustedes qué pareado poético me ha salido. Y es que las soluciones que se ofrecen para aliviar la soledad en los pequeños pueblos de interior son como poemas románticos volando por el aire limpio de las montañas. Como si Virgilio fuera dos mil años después de muerto el poeta invitado para hacer el pregón en las fiestas del pueblo.

Desde la parte afectada lo hemos dicho y repetido un millón de veces. El diseño del futuro de los pequeños pueblos pasa por definir muy bien su pasado y su presente. Venimos de un tiempo en que la movilidad era escasa. Las carreteras eran caminos para carros y burros y las fiestas patronales eran casi todas en invierno. Luego llegó esa manera nada sutil de engordar las arcas flacuchas del franquismo que fue la emigración. Los pueblos se quedaron vacíos porque quienes buscaron un mejor sustento fuera de nuestras fronteras, o en las grandes ciudades españolas, ya no regresaban a sus orígenes, sino que se quedaban en la capital. Aquí daban la entrada para un piso con el dinero que habían ahorrado viviendo entre precarias y muchas veces insoportables estrecheces. Y ahora esa misma gente que fue emigrante desprecia a quienes vienen de fuera en busca de una vida mejor. Desde aquel vaciado, la mayoría de los pueblos de la Serranía, menos dos o tres, apenas llega a los quinientos habitantes. Y aquí el urbanita reciclado en San Isidro se comería los mocos o los enterraría con el arado en lo más profundo del sembrado. Ya ven: otro pareado. Parece que hoy esta columna va de poesía. El presente que debería dar paso al futuro es el que es. No hay otro. Los servicios públicos dan ganas de llorar. ¿Quieren ustedes que hablemos de Sanidad? ¿O de Educación? ¿O de Transporte? ¿O de Cultura? ¿O, ya en el terreno público-privado, de por qué la cobertura de los móviles es una castaña y en muchos sitios Internet, en el caso de que exista, es más lento que el caballo del malo? Aquí no hay poesía que valga. Hace unos meses se anunciaban y ponían en práctica soluciones desde la Agenda Valenciana Antidespoblament y ahora se programa desde la Generalitat una Ley Integral de Medidas contra el Despoblamiento que tiene buena pinta y una parece que ilusionante dosis de ambición. Veremos en qué queda todo al final. Mientras tanto, y como la Agenda y la Ley hablan de eso tan extraterrestre que son los cajeros automáticos, les pongo un ejemplo de cómo está la cosa ahora mismo. Así nos reímos una miaja. En Gestalgar han puesto uno de esos cajeros (¡hurra!). Pero es de un banco, únicamente de un sólo banco: no es como uno de esos mandos universales de la tele que sirve para todas las marcas. Pues bien: si usted quiere sacar dinero de su banco y si su banco no es el que tiene en propiedad el cajero, ha de pagar dos euros y medio de comisión. Claro, eso es un detalle tan insignificante que no puede ser tenido en cuenta por la administración ni por los sesudos estudios académicos sobre la despoblación (otro pareado al canto). Qué son dos euros y medio si los comparamos con las ganancias que va a suponer convertir los pequeños pueblos casi abandonados en sucursales de Benidorm o Silicon Valley. Reír por no llorar. O reír y llorar, como canta Kiko Veneno: «Lloran las ramas / azotadas por el viento. / Y las raíces se están riendo / en la oscuridad». Cuando voy al cajero es como si de la rendija por donde asoma el dinero surgiera una burlona carcajada. ¿No quieres ruralidad? Pues dos tazas. Lo menos que podrían hacer quienes diseñan futuros esplendorosos para la despoblación es acercarse a la realidad de los sitios que la viven, una realidad, por cierto, cada vez más conservadora, más encerrada en sí misma, más anclada anacrónicamente en esa puñetera nostalgia que embellece lo de antes, aunque lo de antes fuera una mierda. Muchas veces te entran ganas de decir a quienes proponen soluciones para que no se mueran los pequeños pueblos que nos dejen vivir en paz. Que la cosa es tan sencilla como que tengamos unos servicios públicos, y también privados aunque sea con ayuda pública, de calidad. De eso se trata. Y que si hemos decidido vivir en estos pueblos, con las fiestas en verano porque el resto del año todo es como un desierto helado, será porque la ciudad nos condena a la precariedad o porque el apego a la tierra es un signo de querida e insobornable pertenencia. Eso sí, si aparte de dejarnos vivir tranquilos nos quitan los dos euros y medio de comisión que nos roba impunemente el cajero automático, mejor que mejor, ¿no? Pues eso.