Dissabte, el Teatre Municipal d’Algemesí acollia la cloenda de la VII edició de les trobades de folklore D’arrel. Un espectacle amb la dolçaina i el tabal com a protagonistes interpretats i reinterpretats de forma magistral pel grup de percussió Amores, la colla de dolçaines La Brama i Bambalina Titelles entre altres.

La música tradicional, com els balls, les festes i els rituals poen de la tradició i s’escabussen en el terreny fèrtil de la malenconia; però no és l’enyorança qui les manté vives, sinó la rebel·lia, la voluntat de dur al present, ni que siga a arrastrons, l’expressió artística d’un temps passat.

Parlar de cançó d’arrel és fer-ho de la música que ens remet als nostres orígens com a poble, la barreja de civilitzacions que ens conforma, els avatars i peripècies que hem patit. Les arrels són les de la terra que conreem i adobem amb les cançons de batre, les de festeig, les de bressol —heu de sentir la versió en rap que ha fet Tesa de la conegudíssima ‘Mareta’— i també les de dol. El ritme de les estacions i el cicle de la vida, amb la música i el ball com a forma d’ajudar a entendre’ls, assimilar les desgràcies i compartir les alegries. Les arrels ens afermen, ens fixen, ens fan créixer i progressar, ens fan niuar.

La lligasa entre els nostres orígens i el nostre futur com a poble es vincula a través de la nostra llengua, de la nostra cultura, de la qual música i ball en són exponents, com la literatura o el teatre. Perdre les fonts és també extraviar el futur. El verb ‘desarrelar’ incorpora el valor del sentiment de pèrdua. Josep Iborra en ‘Fuster portàtil’ ens ho confirma «Desarrelar-se, per a ell [Fuster], vol dir renunciar a una part substancial de la personalitat —la llengua i la cultura del seu poble— i, alhora, contribuir a la desaparició d'aquest poble». I, com que físicament no desapareixem les persones, és abocar-te a la submissió cultural i econòmica. Una altra societat, amb la seua llengua i les seues arrels, decidirà per nosaltres.

Després dels incendis esborronadors que hem patit durant l’estiu, caldrà revisar les arrels dels nostres boscos, confiar en la capacitat de regeneració, aprofitar per a repensar el mode de vida que sostenen i decidir quin futur que volem per als nostres fills.