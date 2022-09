Hui és dimarts i 13, dia en què venç el termini que fixa la llei perquè el CGPJ anomene dos magistrats del Tribunal Constitucional que, amb els dos designats pel govern espanyol, hi canviaran la majoria amb 7 magistrats progressistes i 5 conservadors. Jo no he cregut mai en el malefici que la cultura popular atribueix als dimarts i 13; i qui ha fixat eixa data com a límit per renovar el TC sembla que tampoc hi creu. Però vistos els resultats, tot fa pensar que Núñez Feijóo ha introduït a la seu del CGPJ una escala i un gat negre perquè hi passe per sota i impedisca els nomenaments. L’incompliment de la llei seria un poal d’aigua freda a la credibilitat de l’òrgan de govern dels jutges; però, sabent el pa que s’hi dóna, el refredat no ens agafa sense mocador. Perquè no crèiem en la mala fe del CGPJ igual que no creiem en les bruixes, ja que les bruixes no existeixen, però d’allò que se’n diu haver-n’hi, realment n’hi ha.

Ja hem perdut el compte del temps que s’ha demorat la renovació del CGPJ. A pesar d’eixa situació insostenible huit vocals del bloc conservador, caducats com l’ou de Colom, boicotegen la renovació del TC. Em pregunte si algun d’ells complirà els atributs que Sòcrates assigna a un bon jutge: escoltar cortesament, respondre sàviament, ponderar prudentment i decidir imparcialment. La resposta li la deixe al lector. Jo em limite a recordar que per a renovar el TC la prudència és comprensible, però la inhibició és intolerable. I aquesta colla de figurants actua des del cinisme fàcil de proclamar una cosa i fer-ne una altra: insten a complir la llei mentre ells se la passen per l’engonal convertint la democràcia en el pim-pam-pum d’una barraca de fira, i el mandat constitucional de renovar el TC en un ninot de drap a qui llancen pilotes d’incompliment flagrant. S’aferren al CGPJ com nàufrags a una fusta, però mereixen que els tirem pel balcó del CGPJ com a la cabra del campanar. I no dic ja res més, si no és en presència del meu advocat.