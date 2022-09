Ucrania, el país más grande de la Europa continental Abassegat per la crisi endèmica que pateix el màxim òrgan de govern dels nostres jutges, el Consell General del Poder Judicial, he hagut de recórrer a la inestimable ajuda d’un altre jutge, en Joaquim Bosch, i el seu didàctic llibre La patria en la cartera (Ariel) per aclarir els nombrosos dubtes que m’angoixen davant l’espectacle que dia rere dia els nostres altíssims magistrats, de la mà dels polítics, ens ofereixen a través dels mitjans de comunicació. Com que soc un gran neòfit en termes jurídics, de cap de les maneres puc entendre les raons que fan que el popular sainet, ho dic per la reiterada aparició en la premsa, glòria per a Eduard Escalante i Bernat i Baldoví, haja portat fins i tot al senyor president del CGPJ, Carlos Lesmes, a amenaçar amb la dimissió si els polítics no són capaços de renovar la prestigiosa institució.

El Partit Popular des de fa quatre anys bloqueja la renovació del màxim òrgan de govern dels jutges, una legislatura sencera. I la veritat, vostés em disculpen, no puc entendre de cap de les maneres com un partit que barbolla constitucionalisme pels quatre costats, en competència amb Vox i Ciudadanos, haja impedit la renovació, en un acte de pirateria institucional, d’un òrgan tan important per a la nostra benvolguda democràcia. Però no, no vull caure en cap maniqueisme. Ho dic perquè va ser el PSOE, justament, el partit que l’any 1985 va decidir canviar el mètode d’elecció dels magistrats, fins aleshores dotze membres escollits pels jutges i vuit pel Parlament, com a la resta d’Europa, per l’elecció completa per part del Congrés i del Senat. Les portes de la politització s’obrien de bat a bat.

Ara bé, si fem cas a les ben documentades fonts bibliogràfiques de Joaquim Bosch, les seues raons tindria. Sobretot perquè en aquell moment el pes de la judicatura franquista, d’ideologia “tradicionalista, catòlica, dogmàtica, autoritària i paternalista” (sic) , era un veritable obstacle per a qualsevol intent de reforma democràtica. Jutges del tribunal franquista d’Ordre Públic s’integraven a l’Audiència Nacional amb la naturalitat de la Transició. És a dir, per a resoldre un problema es creava un altre: l’esperpèntica politització, l’olla de pressions i intercanvis, el mercadet impropi d’una alta institució de l’Estat com és el CGPJ que es pretén democràtic (sic), com diuen prestigiosos juristes.

I la qüestió és que mentre el poder judicial a hores d’ara és independent i està capacitat i ben format en la base, amb processos de selecció rigorosos, diu el magistrat Bosch, malgrat les mancances tècniques i de personal, o els errors d’interpretació que com a funcionaris de la justícia puguen cometre, dic jo, el màxim òrgan de govern, essencial en la distribució del poder en un sistema democràtic, no fa més que oferir un lamentable espectacle de sainet o vodevil, tant se val. I les institucions europees, la Comissió i el Consell d’Europa, no fan més que denunciar reiteradament aquesta greu anomalia en un país democràtic com Espanya.

No és qualsevol cosa el poder del CGPJ, aquest és el rovell de l’ou polític, perquè és l’òrgan que selecciona els magistrats del Tribunal Suprem, que és l’únic capacitat per a jutjar els aforats i les aforades, el president del Govern, els ministres, diputats, senadors...o els tribunals superiors de justícia autonòmics, o reprendre els jutges que no complisquen amb les seues atribucions, etcètera.

Així les coses, el més greu és la franca incompetència dels dos partits majoritaris, el PSOE i sobretot el PP, amb la seua inefable política obstruccionista quan no manen ells, per arribar a acords d’estat que milloren la democràcia. Sembla que no els importa. Després barbollen paraules políticament correctes i castiguen la intel·ligència dels ciutadans amb bones intencions i propostes aparentment extraordinàries que mai no arriben a bon port, carregades en el fons amb el verí de la mesquinesa o les segones intencions. Fet i fet, com a humil periodista i ciutadà, m’estimaria més riure amb un sainet del gran Eduard Escalante que assistir cada dia a un espectacle que no fa més que afavorir el desistiment de la justícia i les institucions per part de la ciutadania, fa molta vergonya aliena, ho reconec.