La lucha identitaria de Puerto Rico

Ondea la bandera de las aspas de Borgoña, con la cruz de San Andrés, en el fuerte de San Felipe del Morro, en la capital de Puerto Rico, la fortaleza que protegía la entrada de tropas enemigas que buscaban el derrumbe del imperio hispánico. Se trata del símbolo por excelencia de la España de los Austrias, el que acompañaba a los famosos tercios de Flandes. Símbolo que decayó con la dinastía borbónica. Sólo los carlistas lo adoptaron como su bandera. En aquella fortaleza, el monumento turístico por excelencia de San Juan, se oye mucho más inglés que español, aunque todos los paneles informativos están en ambas lenguas.

Ocurre que Puerto Rico es uno de los destinos turísticos más deseados por los norteamericanos y no digamos por los hijos y nietos de los emigrantes portorriqueños que ya tienen el inglés como primera lengua. Es la referencia española, junto a las banderas de Puerto Rico y de USA. Tres banderas que flamean al viento y que simbolizan el mestizaje de una tierra antillana que defiende su personalidad al tiempo que aspira a integrarse en igualdad de condiciones con el resto de los Estados de la Unión. Una integración que en ultima instancia depende de la metrópoli y que no parece demasiado interesada en esa igualdad de derechos y deberes. De momento Puerto Rico paga el litro de leche al doble de precio que se puede comprar en Miami. Ningún país que no sea USA puede vender leche a la patria de los boricuas. Esto complica la vida diaria de los portorriqueños que, a pesar de todo, como demuestran encuestas, prefieren vivir como Estado Libre Asociado, una especie de eufemismo que evita el concepto de colonia. Si hacemos caso a ciertos estudios la renta per cápita familiar de Puerto Rico en 2020 era de 31.400 dólares, superior a la de España, con 30.115 dólares, mientras que Italia alcanza los 35.000 dólares, muy lejos de las cifras de USA que supera los 60.000. Sin embargo, las desigualdades sociales son bastante más profundas en la isla caribeña aunque para comprobarlo haya que adentrarse en el interior de la isla, alejarse de los lugares turísticos.

El viajero español es acogido con especial amabilidad por los tenderos que llenan las calles del incomparable viejo San Juan. El nombre de las calles es pura reminiscencia de la españolidad de Puerto Rico. Desde la calle San Francisco, a la Tetúan, desde la plaza de Armas a la de las Palomas todo expele sabor a hispanidad. Preside la plaza de San José una estatua de Ponce de León, fundador de la ciudad. Fue derribada por unos radicales independentistas indigenistas horas antes de la reciente visita del Rey de España. Apenas en unas horas fue repuesta en su lugar. A la entrada del barrio de calles empedradas y de casas de estilo colonial encontraremos la plaza de Colón, con un espectacular monumento dedicado al navegante genovés. Atrás hemos dejado un hermoso palacio: la Casa de España, impulsada por un emigrante mallorquín. Junto a la estatua de Colón celebran conciertos de música portorriqueña, tan popular en todos los países de habla hispana. Sin duda es la música uno de los elementos identitarios del viejo Borinquen, el nombre de los tainos a su isla.

Fue el Senado de Puerto Rico quien en 2020 aprobó por mayoría declarar el español como lengua oficial del país relegando el inglés a segunda lengua. Más del noventa por ciento de los ciudadanos de Puerto Rico declaran que su primera lengua es el español; los periódicos másimportantes se editan en español; hay varias cadenas de televisión en la lengua de Cervantes sin embargo Félix, uno de los muchos taxistas sabios en San Juan tiene sus recelos para el futuro: «nuestros padres y abuelos lucharon contra la imposición norteamericana del inglés en las escuelas en los años cuarenta y cincuenta, y vencimos, pero dudo mucho que nuestros hijos, que hablan inglés porque la enseñanza es bilingüe, defiendan la personalidad y la identidad boricua que se expresa en español». Y uno, regresa a España y se encuentra horas y días en radios y televisiones dedicados a recordar la figura de la reina Isabel II y entiende el porqué del prestigio de una lengua y el papel secundario de las demás. Tanto, que acaba pensando si los hijos de Valladolid no acabarán hablando la lengua de prestigio y despreciando la propia. Muchos valencianos saben que algo así ha pasado aquí con la lengua autóctona.