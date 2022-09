-Rayo Vaticano 2, València 1, ha xisclat el locutor, amb força i veu una mica gastada. Bé, ja sabem que només ens queda la resignació, als valencianistes, perquè el Vaticano és infalible... No s’enganya, ni falla... Hem perdut, perquè tocava perdre... No perdem res més, ni l’ànim, ni l’empenta, tampoc la il·lusió. Rayo Vaticano és massa.

-Creu vosté?

-I tant!... Potser tot siga conseqüència del degut i conegut respecte a sant Pere, el dit òbol de sant Pere, al que venim obligats tots els cristians, per a sosteniment del Vaticà i les seues obres. El València CF no és menys, ni més, ha de passar per taquilla, a dipositar eixe degut i reconegut òbol. Encara que Layhoon Chan o el Peter Lim diguen que això del Vaticà no va amb ells.

-Creu vosté?

-Clar! Però, mira, el calendari ens ha posat davant d’ells. I el seu president, el de la Lliga, el Tébar, és inflexible: s’ha de jugar! Contra el Vaticano. El Tébar, que diu que el Barça no pot fitxar, o sí pot fitxar, que el València no tenia prou límit salarial per a fitxar a Cavani, i, al final, si en tenia, qui sap si per l’eixida de Soler o Gómez o... El Tébar sap fer sumes i restes, i diu quan un club pot fitxar o no, i, la que és més ceba encara, diu quan es pot inscriure un jugador o no. Tebar imperator. I Peter Lim a Singapur. Perquè no comprén estes c oses, del Vaticà, o de l’imperator.

-Creu vosté?

-Clar!... Tampoc sembla que comprenga als d’ací, a l’afició valencianista. Ell canvia entrenadors, canvia presidents, ven jugadors..., fa de tot, menys posar el club en la senda guanyadora, la de sempre, la de les Copes de la UEFA o títuls de Lliga... Peter Lim!, Peter Lim...pegue més de dos calbots al bescoll!...