Nuestra vida es la consecuencia de las decisiones que tanto nuestro entorno como nosotros mismos tomamos, siendo esta capacidad de tomar decisiones la muestra más evidente de la libertad racional que tenemos y que nos diferencia del resto de especies que pueblan el planeta. Sin embargo, también es una muestra de la limitación que implica nuestra categoría de seres humanos ya que, lejos de la omnipresencia, nos vemos obligados a elegir y descartar.

Si tenemos en cuenta lo que suponen las decisiones tanto de cara al ejercicio de nuestra libertad como de cara a la evidencia de nuestras limitaciones, esto nos sitúa en un escenario en el que se llenan de valor todos nuestros actos. Porque, cuando tomamos una decisión y nos decantamos por una opción teniendo muchas posibilidades entre las que elegir, sabiéndonos limitados y solo pudiendo elegir una, elegimos lo que elegimos.

Con las decisiones ocurre un fenómeno muy curioso y es este: cuando somos pequeños, nuestros padres eligen por nosotros mientras nos limitamos a obedecer deseando ser mayores para tomar nuestras propias decisiones. Y, sin embargo, cuando somos mayores nos damos cuenta de que hay decisiones que preferiríamos que otro tomase por nosotros. Pero esto es imposible, y así nacen nuestros primeros dilemas: esta carrera o aquella, erasmus si, erasmus no, esta persona o esta otra; y poco a poco nos damos cuenta de que la vida es eso, decisiones, y las decisiones no siempre son fáciles porque implican una renuncia y, en un contexto histórico en el que tenemos miles de posibilidades a nuestro alcance, tener que elegir y acertar entre tantos caminos puede resultar tarea compleja.

Nos presionamos mucho pensando si la opción escogida es la correcta, ya que se nos ha metido en la cabeza la idea tan romántica como infantil de que existe un destino o camino predeterminado para nosotros con una serie de circunstancias a concatenar entre sí, lejos de las cuales consideramos difícil e improbable la felicidad. Y es así como alimentamos mitos como el de la media naranja, el hilo rojo, el destino, encontrar nuestro lugar…

Es importante y necesario quitarse la idea de que solo existe un camino en nuestra vida para ser felices. Si no, la presión es muchísima y la dificultad de acertar es inabarcable.

A la hora de tomar una decisión, se plantean varias posibilidades, todas con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero siendo todas ellas ideales.

Cuando uno elige una de esas posibilidades y la baja a tierra, pasa de la potencia al acto, y se da cuenta de que igual había cosas malas que no había tenido en cuenta y cosas buenas que había contado de más y ahí es cuando nace la duda, el mirar a otros lados, el pensar qué hubiera pasado si…,entrando así en un diálogo entre el yo del presente y el yo del pasado que suele acabar con acusaciones y reproches por la elección tomada, empezando a plantearse la posibilidad de recuperar alguna de esas otras posibilidades que en su momento se negaron. Esto es un error, porque supone comparar una realidad con un ideal.

El problema está en que el mundo del “¿y si…?” es tan amplio y absurdo como difícil de acallar y por eso siempre tenemos ahí ese tintineo.

Actualmente existe gran facilidad para revertir decisiones: cambiarse de carrera, cambiar de pareja, cambiar de trabajo, etc. Lo que no significa que si uno se ha equivocado en una decisión no deba tratar de remediarla, pero si que creo que esa facilidad para hacer y deshacer puede suponer un problema, sobre todo si tenemos en cuenta que es tendencia reducirlo todo al sentimentalismo que nos hace tomar decisiones con base en una idealización de la realidad.

Esto provoca que el momento en el que los sentimientos bajan de intensidad o llegan las dificultades se tiende a buscar nuevos caminos, y es que pocas cosas hay como la dopamina que acompaña a los comienzos: un nuevo trabajo, una nueva pareja, un nuevo destino.

Personalmente, creo que una sociedad que rehúye los problemas está condenada por su fragilidad a ahogarse en el desorden de la realidad.

Es urgente darse cuenta de que no existe esa vida de película o -por ser más actuales-, esa vida de Instagram, y que las cosas buenas tienen sus cosas malas, aunque no por ello dejen de valer la pena.

Hay que saber que siempre que tomamos una decisión, vamos a tener dudas, va a haber un golpe de realidad y habrá veces en las que efectivamente haya que rectificar, pero muchas otras en las que simplemente haya que confiar en la decisión tomada y “tirar para adelante”, sabiendo que las dificultades son el precio a pagar por pasar de la idea a la realidad.

Vale la pena romper con la mediocridad, con ese tan de moda querer a medias y rápido, ese trabajar poco y exigir mucho, ese ir a medio gas y ese recorrer el plan A dibujando, por si acaso, el plan B.

Vale la pena pararse, plantearse lo que uno quiere e ir “a tope” -no necesariamente rápido- a por ello, sabiendo que una vez que se ha escogido un camino, el resto de posibilidades no deben acompañarnos como carriles paralelos alcanzables a golpe de intermitente, sino como posibles bifurcaciones a medio o largo plazo.

Creo que la clave para ser felices depende de las decisiones que tomemos, sí, pero sobre todo de los momentos previos, intentando combinar sosiego, cabeza y corazón al decidir, y en los momentos posteriores tratando de aunar compromiso, madurez y determinación.

En definitiva, vale la pena comprometerse, perseguir grandes ideales y soñar a lo grande, aunque a veces sea nadar a contracorriente de lo que esta sociedad moderna inculca, sabiendo que es momento de tomar decisiones y comprometerse de verdad, y sabiendo que a medias tintas no se escriben buenas historias.