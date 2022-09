La coneguda com a rosa dels vents està constituïda per un cercle dividit en trenta-dues parts iguals que indica els quatre punts cardinals i els vint-i-huit intermedis, amb la qual cosa assenyala trenta-dos punts de l’horitzó. D’aquesta manera, segons la direcció d’on prové, el vent pren els següents noms: tramuntana, quan bufa del nord; gregal, quan ho fa del nord-est; llevant, de l’est (és a dir, de la mar); xaloc, del sud-est; migjorn, del sud; garbí o llebeig, del sud-oest; ponent, de l’oest; i mestral, quan arriba des del nord-oest.

Com és evident, cadascun d’aquests vents té unes característiques peculiars: beneficioses o perjudicials, segons els casos. Per això, el nostre refranyer està farcit de sentències i proverbis que tenen els vents com a protagonistes: «Si plou de tramuntana, plou de bona gana»; «Gregal la mou, llevant la plou»; «De ponent, ni vent ni casament»; «Vent de llevant, pluja a l’instant»; «Vent de xaloc, per a la mar no és bo, ni per al camp tampoc»; «Migjorn, aigua enjorn»; et sic de caeteris.

Tot això és prou conegut, i no demana massa comentari. La sorpresa per a mi ha sigut descobrir que, antigament, a una part de la comarca de l’Horta Sud existia una manera particular de denominar el vent càlid i sec del sud-oest. Així, a propòsit d’una de les moltes onades de calor que hem patit aquest estiu, Josep Maria Soriano ens va explicar –als membres del col·lectiu Quaderns d’Investigació d’Alaquàs– que, cent anys enrere i més enllà de les denominacions generals, durant les jornades caniculars els llauradors alaquasers distingien entre el vent que bufava de l’oest, i que era pròpiament designat com a ponent, i el que bufava del sud-oest, que rebia el nom de «torrentí». En conseqüència, el torrentí era encara més temut que el ponent pels treballadors del camp, ja que es considerava que els seus efectes nocius, la seua capacitat d’assecar les mates de les plantes i de devastar les collites, n’eren notablement superiors.

Parlem d’un temps, és clar, en què la vida de la majoria de les famílies de l’Horta depenia del cel: de les bondats-inclemències meteorològiques. Ara, però, les formes de viure han canviat substancialment; i el vertader cataclisme, ai!, rau a patir una caiguda massiva d’internet que ens deixe sense connexió a les xarxes socials. Tururut!