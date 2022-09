Aquesta setmana alguna cosa dintre meu anava dient-me que volia escapolir-me d’escriure d’un tema que no dec deixar passar de llarg, eixa hauria estat la postura més cómoda, però després de tants anys celebrant l’11 de Setembre, fins i tot abans que els que ara el celebren ho feren, no puc deixar d’opinar sobre aquesta Diada on he vist algunes coses que no m’han agradat i altres que pense seran productives si els partits polítics independentistes tenen el trellat de seure a dialogar i deixar de banda les seues diferències.

Els dies anteriors a la Diada s’havien escalfat els ànims amb la declaració del president Aragonès dient «no puc anar a un lloc que està convocat d’una manera que el que fa és dividir». Aragonés no es el primer president que no secunda una convocatòria de l’ANC, el president Mas mai va acudir a la manifestació de la Diada mentre va ostentar el càrrec, ell es va excusar per preservar el rol institucional, Aragonès va dir el que pensava. Els ànims es van escalfar, Junts, socis de Govern, van contestar dient que tots els seus Consellers acudiran a la convocatòria de L’ANC. La divisió estava servida i els que atorguen patents de catalanitat des de les xarxes socials van lluir els seus millors insults contra la cùpula del partit republicà califican-los de ñordos, traïdors i venuts a Espanya. Qualificatius que van poder escoltar-se i llegir al llarg de la manifestació i que van fer plorar de ràbia a més d’un militant i simpatitzant d’ERC que si van seguir la convocatoria d’ANC.

El més important de tot el que va passar la vesprada de l’11 de Setembre entre el Paral·lel i l’Estació de França es que al llarg de tot el trajecte centenars de milers de persones tornaren a eixir al carrer per cridar les seues reivindicacions. M’és igual que foren 150.000 com va dir la Guàrdia Urbana o 700.000 com va dir l’organització, Espanya té que prendre nota que el suflé no es desinfla malgrat les discrepàncies entre independentistes, com a ells els agradaria. A més a més al matí l’acte convocat per Òmnium Cultural va reunir en la primera fila als membres del Govern, tant de Junts com d’ERC, on van escoltar com Antich, president de l’entitat, reivindicava el paper de partits i institucions i els cridava a una estrategia unitària per combatre «la tendencia autodestructiva»,paraules que dilluns mateix alguns dels repartidors de catalanitat li recriminaven amb els insults habituals des del covard anonimat de les xarxes socials.

Per molts dels assistents a la manifestació vespertina la culpa de que Catalunya no siga una república independent és dels partits polítics. Entre els manifestants molts exigien, com també es fa des de les xarxes socials, la implantació de la Declaració Unilateral d’Independència, algú ha oblidat recordar-lis que aquesta DUI va ser suspesa pel president Puigdemont als pocs segons de ser aprovada pel Parlament, i que malgrat no ser efectiva ha costat anys de presó i exili a polítics i líders socials catalans. Algú, els partits polítics, haurien d’explicar a la gent que en aquells moments l’independentisme va menystenir la força de l’Estat i que Europa ens va deixar tirats.

El diàleg amb el Govern espanyol fins ara tan sols ens ha donat els indults, reclamats per la Comissió Europea, res més. Els embats democràtics dels de l’independentisme màgic tampoc han servit per res. Per tant no ens serveix ni una ni altra cosa, malgrat tot la pressió als partits per part de l’ANC i Òmnium ha de continuar, però si algú creu que amb una llista civica arribarà la independència està equivocant-se i sols servirà per dividir el vot independentista i facilitar la victòria del PSC. Més seny i menys rauxa.