La expropiación no siempre es impuesta por la Administración, hay un caso en que la solicita el propietario de una parcela: cuando el Plan urbanístico la califica como zona verde o equipamiento público (escolar, sanitario, administrativo, etc.) pero no prevé el modo de gestionar su cesión a la Administración compensando al tiempo al propietario. En estos casos la Ley del Suelo de 1976 estableció un sistema que buscaba conseguir un equilibrio entre la carga que supone para el propietario el destino público de su parcela y el reconocimiento y garantía del contenido económico de su derecho: el propietario podía obligar a la Administración a expropiar su parcela si transcurrían determinados plazos desde la aprobación del Plan (simplificando cinco años más otros dos) sin que se le hubiera compensado. Es la expropiación rogada o por ministerio de la Ley.

Lo cierto es que en nuestros Planes urbanísticos abundan las parcelas dotacionales que se encuentran en esta situación. Desde hace algunos años se han generalizado estos procedimientos expropiatorios, dando lugar al pago de indemnizaciones a veces cuantiosas, que han causado problemas financieros a los Ayuntamientos. A la vista del problema que se había generado, la Generalitat decidió tomar cartas en el asunto y optó, simple y llanamente, por paralizar los procedimientos expropiatorios, suspendiendo los plazos para que los particulares pudieran dirigirse al Ayuntamiento iniciando los procedimientos, o al Jurado de Expropiación para que fije la indemnización procedente. La suspensión de los plazos se acordó mediante una disposición transitoria de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) de 2014, introducida dos años más tarde (sic) por la Ley de acompañamiento a la de Presupuestos de la Generalitat de 2016, y prorrogando por tres veces esta suspensión hasta el 31 de diciembre de 2023 mediante modificaciones de dicha transitoria. Finalmente la disposición transitoria ha sido derogada por el Decreto Legislativo 1/2021, que aprueba el texto refundido de la LOTUP, el cual, no obstante, mantiene la suspensión de los plazos hasta el 31 de diciembre de 2023. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha decidido plantear al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad a fin de que se pronuncie sobre si es, o no, contraria a la Constitución, la suspensión de los plazos indicados con sus prórrogas, basándose en los siguientes motivos: vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9 CE) al producir de facto el vaciamiento del contenido económico del derecho de propiedad, ausencia de justificación de las sucesivas prórrogas que se acuerdan e injerencia desproporcionada en el goce pacífico de la propiedad, sin que se aprecie el equilibrio entre los intereses públicos y el disfrute del derecho de propiedad. Ahora bien, a estos motivos creo que cabe añadir otro esencial: la suspensión de los plazos para iniciar y tramitar la expropiación rogada vulnera el contenido esencial del derecho de propiedad. En efecto, según ha declarado el Tribunal Constitucional en la sentencia 37/1987, que tenía por objeto la Ley de Reforma Agraria andaluza, la expropiación forzosa «constituye al tiempo una garantía constitucional del derecho de propiedad privada, en la medida en que con ella se asegura una justa compensación económica a quienes, por razones de utilidad pública o interés social, se ven privados de sus bienes o derechos de contenido patrimonial (art. 33.3 de la Constitución)». En consecuencia, una regulación inadecuada de la expropiación forzosa puede vulnerar el contenido esencial del derecho de propiedad, y por tanto ser inconstitucional. El mismo tribunal ha declarado en dicha sentencia que «se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección», y en la misma sentencia y en el fallo 141/2014, ha declarado que el legislador ha de respetar el contenido esencial o mínimo de la propiedad privada entendido como «practicabilidad o posibilidad efectiva de realización del derecho, sin que las limitaciones y deberes que se impongan al propietario deban ir más allá de lo razonable». Pues bien, es evidente que la suspensión de los plazos para iniciar y tramitar las expropiaciones, con sus prórrogas, hace impracticable el ejercicio de las facultades y prerrogativas del derecho de propiedad, especialmente las de contenido patrimonial, y supone una drástica limitación del mismo carente de justificación. La vía utilizada para evitar problemas financieros a algunos Ayuntamientos es injusta porque hace recaer sobre los propietarios de las parcelas dotacionales el peso de la solución, vaciando de contenido real su derecho de propiedad, por lo que es inconstitucional. Estos problemas no pueden solventarse a costa de los propietarios, sino previendo en el planeamiento urbanístico las medidas de gestión necesarias para que la Administración obtenga las parcelas y los propietarios la compensación que les corresponda.