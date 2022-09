Una de les causes dels desacords prové de no empatitzar amb la realitat de l’altre. Mirem, des de la nostra perspectiva, sense entendre que no tot es veu amb la mateixa alçada. Una bona manera de comprendre-ho és desplaçar-nos a un nivell distint. En el quefer, la locució ‘a gatameu’ ens ajuda a mirar les coses diferents. Quan la pronunciem, expressem que estem menejant-nos amb els dos genolls i les mans en terra. (Qui no ho ha fet alguna volta?) En eixe moment, les persones ens sentim una miqueta inferiors.

De menut, m’agradava anar ‘a gatameu’ per a jugar. M’ajudava a posar-me en el paper dels animals o en contextos no habituals. Posteriorment, en créixer, vaig deixar de fer-ho. Crec que, des de llavors, perdí la capacitat de sentir-me un poc diferent de com soc. Actualment sols veig el món de forma distinta quan em dedique a córrer. Després de més de 32 anys de realitzar-ho diàriament, sé com canvia un paisatge o un carrer, si el mirem corrent. És una experiència impagable.

Esta setmana és inevitable, si escrivim de perspectives i de desnivells, no esmentar la mort de la cap del Regne Unit. Mirant els actes que se li fan, estic convençut que en el món existim els mortals i Isabel II. Soc de rituals tradicionals però em costa entendre que el segle xxi la monarquia tinga tants privilegis. Estos dies la ciutadania britànica és sobretot súbdita. Pense que miren la monarca caminant ‘a gatameu’, amb una alçada inferior a l’habitual. No sols allí sinó en el nostre Estat. Un bon exemple és la declaració de tres jornades de dol a Madrid, encara que la difunta no s’haja caracteritzat excessivament per l’amor cap a la Comunitat. De segur, que s‘estimava més Gibraltar. Trobe que Almudena Grandes va estar més vinculada a eixa terra que la reina.

Hi ha gent a la qual no l’importa que uns altres vagen ‘a gatameu’ perquè no arriben a fi de mes per la pujada dels preus. No sé quina és la solució per a evitar la situació però entenc que caldrà frenar la pujada desmesurada dels productes de primera necessitat.

En definitiva, intentem a voltes, encara que ens coste, menejar-nos ‘a gatameu’ com fèiem d’infants. Es veu tot a una altra alçada. Pensem que no hi ha alçades sinó mirades solidàries o egoistes.