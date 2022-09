L’esmolador

Vivim accelerats i amb els frens desgastats. Ha estat debatre sobre la cistella de la compra per adonar-se que existeix el comerç tradicional. El món a l’inrevés, els seus defensors d’ara no han fet res per la seua supervivència, i els que suposadament haurien de tindre més sensibilitat amb ells, fan populisme de manual. En qualsevol cas, encara som un país de botiguers, on la majoria de llocs de treball i l’equilibri econòmic se sustenta en xicotetes i mitjanes empreses, i en autònoms. Es podria traçar un recorregut històric sobre el nostre creixement gràcies a l’explotació comercial interna i externa, però no és el cas, perquè com sabem és un model en retrocés. El canvi de paradigma social i la revolució tecnològica fan poc viable l’entramat vigent a les grans ciutats. Només cal mirar com les noves construccions de Quatre Carreres i la ronda sud ja no disposen de baixos comercials. O com els locals de botigues històriques a tota Ciutat Vella s’ha convertit en franquícies vàries. Només queden aquelles molt especialitzades.

Fa anys, exactament més de cent, que la Unió Gremial ha estat l’associació que s’ha preocupat pel benestar dels botiguers valencians. Però la seua resistència a convertir-se en satèl·lit de ningú, l’han minvat la representació que li pertoca. Amb tot, continua amb una lluita similar a l’Astèrix contra els romans. Com l’associacionisme és lliure, faltaria, que cada administració carregue amb la seua pena corresponen, però totes estaven ben avisades de què una nova crisi acabaria amb l’actual teixit urbà. I ha vingut. Només cal preguntar-los l’import de l’últim rebut de llum. Com els anuncis oficials són fàcils, sempre ixen en la foto els grans, mentre s’arracona al menut, en un procés d’inconsciència mai vist en un govern. Només saps el valor de les coses quan fas la compra, i molt em tem que fa temps que cap dels prebosts botànics van al mercat, ni a les botigues. Al pecat portaran la penitència, però l’única cosa certa és que han tingut molts anys per preparar al comerç pel canvi que venia. Mentrestant, feia molts anys que no escoltava el característic xiulet de l’esmolador. En uns dies l’he escoltat tres vegades. No va ja en moto, pilota una furgoneta ben assistida. S’ha innovat, i sense subvenció.