Durante los terribles años de la pandemia proliferaron en las zonas costeras unos carteles con el lema SOS turismo. Se trataba, pues, de alertar de una crisis económica brutal, de defender el negocio de hoteles y comercios y de llamar la atención sobre un creciente desempleo ante la práctica ausencia de visitantes. Pero las tornas han cambiado de modo radical porque en este verano, que ahora termina, la supervivencia que ha estado amenazada ha sido la de los residentes en destinos turísticos. El dueño de una frutería donde suelo comprar, en una localidad de playa, resume la situación de un modo muy gráfico: «Hemos pasado del SOS turismo al SOS residentes». Las ganas inmensas por viajar libremente tras dos veranos de limitaciones han provocado una saturación insoportable en un país que no sabe o no quiere buscar alternativas al monocultivo turístico. En un imparable efecto dominó una auténtica invasión de visitantes ha provocado monumentales atascos de tráfico, encarecimiento de alquileres y colapso de servicios públicos en ciudades o lugares donde la población se duplica o incluso triplica en la temporada veraniega. Todo ello por no hablar de las gravísimas consecuencias sobre el territorio, es decir, en el abastecimiento de agua, en la sobrecarga de las estaciones eléctricas, en la contaminación de playas y bosques y en un larguísimo etcétera que está en la mente de aquellos que piensan que resulta necesario proteger el medio ambiente porque, literalmente, nos va la vida en ello. A estas alturas quedan pocas dudas de que los efectos devastadores del cambio climático ya están aquí.

Así las cosas, en la alabanza fanática del becerro de oro del turismo, los centros de las ciudades se han convertido también en parques temáticos que expulsan a los residentes para alojar a miles de turistas. Basta pasear un rato por los cascos antiguos de Valencia, Barcelona o Palma para comprobar que los vecinos han quedado reducidos a ciudadanos de segunda clase. Los residentes se sienten extranjeros en su propia casa o una especie de animales en un zoo humano para ser fotografiados por mesnadas de turistas. En una reciente entrevista un líder vecinal de Venecia, Matteo Secchi, declaraba que sus paisanos «se sienten asfixiados por una maquinaria económica que lo ha apostado todo al turismo». En línea con su voracidad depredadora, bien demostrada en las últimas décadas, el sector turístico arrasa con el paisaje y el paisanaje. Los lobbies hoteleros ponen el grito en el cielo cada vez que algunas autoridades intentan limitar la barbarie y, a fin de cuentas, nadie se atreve a poner el cascabel al gato. Por supuesto que sería de estúpidos negar la importancia del turismo en nuestra tierra. Ahora bien, la situación ya no es sostenible, esa palabra tan de moda. Por ello, con valentía y rigor, las instituciones públicas deberían impulsar, de una vez por todas, una política turística que tenga en cuenta el respeto al medio ambiente y la protección de los residentes. «El Mediterráneo está hirviendo», declaraba hace poco Carlo Buontempo, un experto europeo en cambio climático. No podemos, pues, calentar más la caldera. O estallaremos todos con ella. Quien avisa no es traidor.