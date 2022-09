Ya disponemos de los aforos de cosecha de cítricos de esta campaña. En la Comunitat Valenciana se producirán menos de 3 millones de toneladas, cerca de 272.291 toneladas menos que en la campaña precedente (-8,3%), 513.159 toneladas menos que hace dos (-14,6%) y 479.926 t. menos que el promedio de las últimas diez campañas (-13,8%). En el conjunto estatal serán menos de 6 millones de toneladas, un descenso del 15,6% sobre la campaña pasada, de un 12,8 % respecto a la media de los últimos cinco años y la más baja de las últimas diez campañas. Con este descenso tan importante y los costes de producción tan disparados nos surge la duda a la hora de vender nuestra cosecha. Realmente es muy fácil quejarse de la situación en el bar o hacer vídeos para que circulen por las redes sociales. Pero desde La U nió de Llauradors optamos por otras cosas. En primer lugar, por defender el precio, por exigir un contrato de compraventa de nuestra cosecha por escrito y por no vender en ningún caso por debajo del coste de producción. Os aconsejo de citricultor a citricultor que no dejéis por tanto que los comercios abusen de vuestro trabajo y que deis un valor adecuado a vuestra producción que tanto sudor y esfuerzo nos cuesta. Los países del hemisferio norte también parecen tener como nosotros una menor producción, circunstancia que debería influir en que el mercado no se hunda al estar muy regulado, siempre y cuando el consumo y la demanda sean normales. En este sentido, pedimos responsabilidad a los operadores comerciales y a la gran distribución a la hora de ofertar un precio justo porque el suministro estará muy ajustado por la cosecha tan baja. También abogamos porque se realicen campañas de promoción de nuestros cítricos ante el retroceso del consumo y las exportaciones durante los últimos años. El Ministerio de Agricultura debería ser sensible a esta demanda tanto para el mercado comunitario como para terceros países. Mientras tanto, la Generalitat Valenciana debería también impulsar y apoyar únicamente campañas de promoción para los cítricos valencianos y evitar la tentación de publicitar con dinero público valenciano cítricos de otras zonas. Nos mantendremos también vigilantes para que se cumpla el tratamiento de frío en las importaciones de cítricos procedentes de Sudáfrica y resto de países terceros.