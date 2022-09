La sociedad, en general, no tiene una percepción clara de la profesión de pedagogo o pedagoga, o de cuáles son sus funciones y sus competencias profesionales. Se sabe que es algo relacionado con la educación, pero poco más. A pesar de ello, es frecuente que diferentes colectivos, especialmente los políticos, utilicen el término «hacer pedagogía» para referirse a que hay que contar mejor las cosas que se hacen para que lleguen a la gente.

A pesar de este desconocimiento, el colectivo de pedagogos tiene una larga tradición en nuestra sociedad, desde que en los años sesenta del siglo pasado se implementó la licenciatura en Ciencias de la Educación, hoy convertida en grado, la cual genera un conjunto de profesionales especialistas en diversos campos de la educación, como la intervención en el ámbito social, el familiar o el de la educación reglada en colegios de educación Infantil y Primaria e institutos de Educación Secundaria. Los conocimientos teóricos sobre la educación y de las metodologías más eficaces para enseñar y evaluar, unido al elenco completísimo sobre competencias profesionales que aprende el alumnado en el Grado de Pedagogía, les capacitan para educar e intervenir en un amplio espectro socio-educativo que resulta fundamental para nuestro desarrollo como personas y como sociedad.

El hecho de que hoy me ocupe de estos profesionales es porque como pedagogo y formador de pedagogos, quiero denunciar que se ha producido una tremenda injusticia desde el ámbito político para con este colectivo. Los pedagogos y pedagogas se sienten tremendamente discriminados por su reciente exclusión de la Red de los Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana. La reciente publicación de la ley 3/2019, de 18 de febrero, que regula la intervención de los profesionales en diferentes ámbitos sociales como los centros de estimulación precoz, los centros de protección de menores, los de acogida o los de inserción socio-laboral entre otros, excluyen a los pedagogos, y también a los picopedagogos, de este campo laboral. No es que se haya creado un nuevo ámbito de trabajo y no se haya contado con estos profesionales, sino que ya estaban trabajando con regularidad según la anterior legislación (Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regulaba el Sistema de Servicios Sociales en el Ámbito de la Comunidad Valenciana, y las diferentes órdenes que la desarrollan) y han sido excluidos de forma manifiesta e intencionada en la nueva ley. Y todo ello sin ofrecer el más mínimo argumento ni justificación ante tamaño despropósito.

Por alguna razón de tipo político, se ha decidido dejar fuera de este ámbito de trabajo a este amplio colectivo de profesionales que están específicamente preparados para desempeñar estas tareas, y que, de hecho, las han venido desempeñando hasta el momento con entera satisfacción, lo cual constituye un tremenda injusticia, pero también una gran irresponsabilidad del poder político que no puede utilizar las instituciones a su antojo en beneficio de unos profesionales y en perjuicio de otros.

Como he señalado, los pedagogos y psicopedagogos cursan en sus carreras asignaturas que los forman ampliamente en competencias para intervenir en los ámbitos familiar, escolar y social. Ninguno de estos campos educativos los tienen en exclusiva, pues su formación es complementaria a la de los demás profesionales del ámbito social, siendo tarea prioritaria de los pedagogos y psicopedagogos el diseño de pautas y programas de intervención educativa dirigidas a corregir o solucionar las dificultades y problemas diagnosticados. Hasta el momento, desde la creación de los Servicios Sociales se ha producido una convivencia modélica entre todos los profesionales que intervienen, y por ello no se entiende la exclusión de los pedagogos en estos campos del ámbito social que le son propios, y en los que han estado siempre, pues son competentes y están formados para ello.

Atendiendo a estas razones, resulta de la máxima urgencia que se modifique el artículo 64 de la ley 3/2019, en la línea de crear equipos de intervención social formados por personas con titulación universitaria en las disciplinas o las áreas de conocimiento de Trabajo Social, Educación Social, Psicología y Pedagogía. Ello daría cabida al colectivo de pedagogos y psicopedagogos, y corregiría una injusticia legislativa, ampliando el ámbito de los profesionales que pueden intervenir en un campo muy amplio en el que existen muchas y variadas necesidades y es necesaria la concurrencia de todos para crear una sociedad más sana, justa e igualitaria.