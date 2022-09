Si pidieras a alguien que se recupere de 50 citas fallidas en 6 meses y que siga poniendo la misma ilusión en la cita numero 51 para conquistar a otro/a, ¿qué crees que te diría?

Si además esas 50 personas le dijeran que eres perfecto/a pero que no para ellos ¿Qué crees que sentiría? Si después de esto esa persona pudiera levantarte con una sonrisa y seguir haciendo su vida, consideraríamos que o bien es de otro planeta o está un poco «desconectado/a» de la realidad. Después de pasar por la experiencia de las rondas, dejando un tiempo suficiente para tomar distancia y algunas sesiones de terapia, puedo hacer un análisis de lo vivido. Ojo, no juzgo como son las cosas, ni cómo lo hacen los distintos actores del sistema, no sé si se podría hacer de otra manera, solo describo lo que uno vive desde este lado.

Los estudios dicen que los hechos más estresantes por los que puede pasar una persona en su vida son; la muerte de un ser querido, la separación de la pareja, el cambio de trabajo y el cambio de domicilio. Más allá de que (como psicóloga) creo hay que revisar y actualizar los estudios, uniría claramente en el caso de los emprendedores, este momento de búsqueda de inversión como uno más. Recibes muchos mensajes, algunos se repiten, otros son originales, la mayoría, difíciles de procesar.

Nuestra encrucijada sería: si sigo adelante con el proyecto, me voy a equivocar y si lo dejo, me voy a equivocar. Entonces, te atrapa la gran emoción de este momento, con más fuerza que nunca…. el miedo.

Los emprendedores y emprendedoras que superan una inversión son héroes y heroínas. Son mentes a prueba de psicosis inducidas, son profesionales y personas que han demostrado un equilibrio emocional fuera de serie.