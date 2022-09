Uns volen prohibir els bous al carrer, altres no i uns altres que ja veurem. Per a uns, la festa és perversió i crueltat; per a altres, és cultura i tradició. Vivim en el dubte existencial de Hamlet: el ser o no ser dels festejos taurins. Però no s’agafa el bou per les banyes, és a dir, no s’afronta la qüestió amb determinació perquè cada vegada que els defensors dels drets dels animals critiquen la crueltat gratuïta disfressada de tradició és una tragèdia de Shakespeare. Les corregudes de bous, les soltes de vaquetes i els bous embolats són un vell llegat, diuen; però ser un llegat no vol dir que siga sublim. Formen part de la nostra cultura, insisteixen. Com en altres països l’ús del burka, lapidar dones infidels o l’ablació del clítoris, supose.

Tot i estar en contra de les prohibicions (segurament per haver-les viscut vastament durant el franquisme), mai no he subscrit la mítica frase del Maig del 68 ‘Prohibit prohibir’. Perquè malgrat defensar la primacia de la llibertat individual, hi ha fets que mereixen prohibicions estrictes, com és el cas de maltractar animals. Així que la disjuntiva és clara: si els festejos taurins admeten modificacions que fan compatible la diversió amb el benestar animal, endavant; però si l’espectacle es basa en la seua tortura, s’ha de prohibir perquè cap festa o divertiment justifica un acte de crueltat contra els animals. Ajuntaments i penyes taurines, en lloc de centrar-se en com fer compatible la diversió amb la civilitat proposen, amb la gosadia que dóna la falta de pudor, crear una mutualitat a les diputacions per cobrir l’assegurança. Si ja és d’una insensibilitat insultant mantindre les diputacions —eixos abeuradors sobre els quals revola una variada fauna de polítics i assessors—, és un provocador exercici de cinisme polític ampliar-ne les funcions garantint, amb els diners de tots, la cobertura dels riscos per maltractar animals. Doncs no. Si tan popular és la festa, no faltarà gent disposta a rascar-se les butxaques. O no?