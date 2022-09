El verano de 2022 va llegando a su fin y pasará a ser tristemente recordado - junto a 2012 y 1994 – por la virulencia y extensión de los incendios forestales en la Comunitat Valenciana. Mucho se ha hablado y debatido en los medios y redes sociales sobre las causas medioambientales y el impacto del cambio climático (olas cada vez más persistentes de temperaturas extremas, sequía, tormentas secas y rayos), mucho menos sobre la raíz del problema: el abandono generalizado de la gestión del territorio forestal y agrícola en nuestros pueblos de interior. Las zonas de incendios ocurridos este verano (Vall d’Ebo, Bejís, Caudiel, Les Useres o Venta del Moro) son claramente rurales, donde aparte de una creciente masa forestal existen también muchos cultivos abandonados.

A pesar de los excelentes medios y profesionales de los servicios de extinción, los fuegos han avanzado sin control por montes hiperdensificados y campos abandonados llenos de biomasa seca. De las imágenes dantescas tras los incendios hay dos que nos hacen reflexionar: los pocos campos trabajados de olivos o almendros que han servido como cortafuegos y han contribuido a bajar la intensidad de las llamas y los ribazos de piedra seca que descubrimos al quedar muchos montes tristemente desnudos, testigos de anteriores bancales trabajados por nuestros abuelos. Si bien es cierto que el abandono de la actividad agrícola de montaña –y ya no solamente el secano– nos ha llevado a multiplicar prácticamente por dos la superficie forestal en los últimos 50 años, también debemos tener en cuenta el mayor riesgo de grandes incendios forestales por la mayor vulnerabilidad de extensas masas de vegetación continuas y secas.

La emergencia climática y el combustible acumulado son las partes visibles del problema, pero la raíz la encontramos en un deterioro socioeconómico hasta ahora desconocido en la historia en nuestro territorio. En las zonas afectadas el envejecimiento y el despoblamiento avanzan inexorablemente: los 172 pueblos en riesgo de despoblamiento en la Comunitat Valenciana han perdido en los últimos 20 años más de 12.000 explotaciones agrícolas –prácticamente todas familiares-, lo que supone un 45 % menos, y más de 50.000 hectáreas de cultivo, más de 20 % menos. Son datos demoledores. Jóvenes agricultores, silvicultores y ganaderos son rara avis y los pocos que desean trabajar y mantenerse en el sector lo tienen realmente difícil.

No obstante, el nuevo paquete climático en el marco del Pacto Verde Europeo y los Mecanismos de Recuperación y Resiliencia –y toda la normativa y fondos de ayuda asociados– nos están marcando la línea hacia una transición ecológica, que debe ser justa, sobre todo para el territorio y la sociedad rurales. Las ayudas deben ser ágiles y dirigidas a inversiones en proyectos tractores en los principales ejes de actuación: agricultura ecológica y ganadería extensiva para mejorar la seguridad alimentaria y producir alimentos de calidad, mejorando la biodiversidad en el mosaico de terrenos agrícolas y forestales; bioeconomía circular en los productos forestales (madera para construcción sostenible, mueble y embalajes en sustitución de otros materiales no renovables, productos forestales no madereros como el corcho, la resina, las plantas aromáticas y medicinales y la apicultura); energías renovables en el medio rural para una soberanía energética (bioenergía agroforestal, sobre todo en redes distribuidas, empezando por nuestros pueblos, geotermia, solar térmica, minihidráulica, aparte de proyectos que realmente sean sostenibles de solar fotovoltaica y eólica); y también la puesta en valor económico de los servicios ambientales y mercados de compensación de solidaridad interterritorial en agua, biodiversidad, paisaje y turismo rural. Merece también atención especial la cuestión del carbono. En este sentido, las primeras evaluaciones de las emisiones provocadas por los incendios de este verano del Observatorio de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la UPV arrojan resultados muy significativos: por la combustión de biomasa en las más de 30.000 hectáreas calcinadas se han emitido casi 1 millón de toneladas de CO2 eq., lo que supera, por ejemplo, el total de emisiones provocadas por el tráfico de automóviles privados en la ciudad de València en un año (670.000 t CO2 eq.), y equivale aproximadamente a la suma total del tráfico de automóviles en las tres capitales de provincia (València, Alacant y Castelló). Resulta evidente que en los procesos de descarbonización de nuestra economía, la reducción del riesgo de emisiones provocadas por los incendios por gestión forestal preventiva debe ser una variable clave en la ecuación.

Tras haber sido arrollados por los sucesos de este verano, un análisis sosegado de todas las opiniones y discusiones que se han ido manifestando y publicando durante las últimas semanas –dejando de lado las posiciones dogmáticas o inmovilistas- nos deja una ventana de esperanza: existe un consenso generalizado entre los agentes implicados en que la solución a medio y largo plazo pasa por la revitalización de la actividad agraria y forestal basada en la gestión sostenible de la multitud de productos y servicios que ofrece nuestro territorio. Nunca habíamos podido observar un mínimo común denominador tan amplio en la sociedad civil valenciana: asociaciones agrarias y de propietarios forestales privados y públicos, ayuntamientos, asociaciones profesionales, sindicatos, asociaciones empresariales, universidades y centros de investigación y formación. También la mayoría de las ONGs ambientalistas se han pronunciado en este sentido. Sin duda, ha llegado la hora de consensuar e implementar una política valiente y decidida de reactivación de la actividad agrícola y forestal en nuestro territorio.