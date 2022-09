Anatomía de Ribó y Baldoví

Parece que el elogio del instante se toma un respiro y gana enteros el valor de la experiencia. Aunque quizás obedezca a aquello de no moverse mucho en tiempos convulsos, hay que aprovechar la ocasión para constatar que no todas las novedades son buenas. La experiencia dispone de un componente biológico, sin duda, pero no siempre. Por ejemplo, un joven sanitario que haya estado más de cinco años en el corazón de África seguro que está más experimentado que otro que lleva veinte trienios en un centro de atención primaria en un barrio próspero de la Unión Europea. Incluso en el ámbito educativo se celebra el regreso de la Formación Profesional.

Pues algo parecido pasa en la cosa pública valenciana, y en especial en Compromís, aquel experimento que se adelantó a la pomposa etiqueta de nueva política y que salió bien al principio, hasta que alguien decretó que no había que contar con los mayores de 50 años porque todos eran unos perdedores. La altanería llegó incluso a denostar a aquella militancia que había puesto los cimientos -tiempo y dinero, también- para el éxito de la coalición. Pero como la vida da muchas vueltas, todo indica que Joan Baldoví será el ticket electoral de Joan Ribó. La demoscopia y la realidad se han impuesto a esa alegre muchachada compromisera que se toma la gestión institucional como si estuviera en una fiesta de pijamas. Que nadie espere ni una sola deserción por la contradicción del imprevisto retorno boomer, porque les va el sueldo. Lo más interesante del cartel Ribó-Baldoví es la transversalidad de la oferta, desde un antiguo centralista democrático reconvertido en moderno progresista para la alcaldía más importante del país, a un socioliberal nacionalista reseteado como errejonista cosmopolita para la Generalitat. No hay ninguna fuerza electoral europea que disponga de un espectro tan amplio de posibles votantes, que viaja desde los caladeros de la antigua Unión Valenciana (UV), hasta los del antiguo Partido Comunista, todo un mundo electoral. Administrar ese espacio político no polarizado en el actual clima de confrontación se antoja lo más complicado. La ratificada candidatura de Ribó para su reelección lo convierte en el voto útil progresista en València. Ya pasó hace cuatro años cuando pescó 50.000 votos más que la lista socialista europea. Además, el primer edil no genera rechazo después de más de siete años de gestión, y encima parece que esta vez si podrá prescindir de fundamentalistas para colocar pragmáticos en su lista. También está bien valorado entre todos los segmentos de población, y mucho más entre los primeros votantes. Sin duda ha sido la mejor noticia para Compromís de los últimos meses, porque incluso en el tema de la edad le ha tirado un cable el alcalde del PP de Málaga, Francisco de la Torre Prados, que cumplirá 80 años en diciembre, y ha anunciado también esta semana que opta a la reelección. No veo a María José Catalá mencionar los recién cumplidos 75 de Ribó como reproche. La selección de Baldoví presenta más dudas. El que fue alcalde de Sueca, con los votos del PP, ha adquirido un gran protagonismo en el Congreso, pese a que alguna intervención ha recordado mucho al lizondismo. Eso funciona para darse a conocer, pese a que el nivel de audiencia todavía no es trasladable a las urnas. El periplo del diputado este verano por todas las fiestas de guardar forma parte de su larga precampaña a la presidencia de la Generalitat, si la agenda judicial de Mónica Oltra no se agiliza. Todavía faltan claves para despejar esa papeleta, como si habrá pacto con Podem, si se sumará la plataforma de Yolanda Díaz, o acabará todo en un desencuentro a la andaluza, o sea cada uno por su cuenta. Lo mejor de Baldoví es la novedad y su dedicación total a la campaña sin la obligación de la gestión. La experiencia de Ribó y Baldoví también juega a su favor, se las saben todas tras años de actividad política. Son empáticos y más allá del guion, incluso intentan alejarse del dogmatismo personal, lo que ayuda a tender puentes de comunicación. Los que han intentado unir el evidente declive político de Oltra con Compromís se confunden, pese al duro examen de su supervivencia en mayo, por encima de personalismos. La coalición forma parte del ecosistema político valenciano, y más allá del porcentaje de votos, sigue siendo necesaria para formar gobiernos de toda índole y condición.