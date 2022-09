El Compromís de Casp -amb el nom que ens ha arribat i el coneixem- va ser, com és ben sabut, un intent civilitzat de resoldre una qüestió dinàstica complicadíssima per a la Corona d'Argó, que es va trobar en un interregne entre els any 1410-1420, després de la mort de Martí l'Humà sense descendents directes. Va ser, segurament, la primera de les vegades que els governats dels nostres territoris van haver de decantar-se, en haver de recolzar una de les opcions que estaven en joc: un nou rei del país de nissaga local o un altre que, tot i ser descendent de Pere el Cerimoniós, havia nascut, s'havia criat i havia governat ja -com a regent- la veïna Castella. El resultat, com és ben conegut, entronitzà Ferran de Trastàmara i d'Aragó -sa mare era Elionor d'Aragó-, conegut com el d'Antequera, per la conquesta que va fer d'aquesta vila andalusa, com a rei de la Corona d'Aragó. Més enllà de les dades històriques i del debat de si aquella va ser una decisió encertada o no, la bona qüestió és que entre els compromissaris es trobava qui després seria sant Vicent Ferrer. Vicent Boix, cronista situat a les arrels de la renaixença valenciana, amb la seua producció de milacres vicentins se'ns apareix ara com a una figura clau per a veure com no podia utilitzar-se el record d'uns tòpics del passat ja ben llunyà, per a fer una transposició al món coetani a l'autor i, així, tractar d'influir sobre aquell. Boix mirava el passat de manera idealitzada i el transformava, oferint textos teatrals senzills i tocats d'un punt d'humor per fer-los més atractius a la seua societat. Però, a l'hora, va ser un dels primers a mantenir la gran fama que tenia sant Vicent i col·laborà a recuperar el record del Compromís de Casp, una fita política que pràcticament ja no era recordada.

Boix, com pràcticament la resta d’autors de milacres vicentins feren servir majoritàriament la llengua del sant, que s’havia perdut en bona mesura en els usos literaris des del XVI, i la retornaren, així, al poble, a qui anaven destinades aquelles obretes teatrals que, si bé són d’escassa volada en molts casos, prenen com a punt de partida arguments transmesos per la tradició historiogràfica i hagiogràfica culta i, a la fi, col·laboren a difondre-la entre una població que sempre va recordar i reverenciar al sant perquè, precisament, va fer servir sempre la llengua pròpia del regne de València.