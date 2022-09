En uns dies, el 30 de setembre, en Caixafòrum València, la MICE (Mostra Internacional Cinema Educatiu) alçarà el teló i obrirà les seues portes perquè el món de l’educació i del cinema celebren una festa on valors com la solidaritat, la inclusió, la creativitat o la cultura siguen els protagonistes.

Enguany, a més, aquest festival compleix 10 anys de vida, uns anys en què ha aconseguit articular una xarxa d’escoles i instituts que són la base de les projeccions audiovisuals i que han convertit a la MICE, podem dir-ho amb claredat i admiració, en una de les mostres de cinema més democràtiques i participatives del món. I molt més tenint en compte aquest factor: el festival naix de la societat civil (en concret, de l’associació valenciana Jordi El Mussol que lidera i impulsa el mestre Josep Albiol) i no de les indústries cinematogràfiques. Aquest fet insòlit i excepcional converteix aquest projecte educatiu en una referència per a centenars de docents i de col·legis que inclouen aquest programa en les seues vides acadèmiques i en la seua educació sentimental. Bé és cert que la mostra compta amb el suport de moltes entitats públiques de molts ajuntaments, institucions i entitats socials diverses, com per exemple la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, l’Ajuntament de València o l’Institut Valencià de Cultura, entre d’altres. Entre aquests suports es troba també el de la nostra organització, el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), que des del principi del projecte, fa 10 anys, va col·laborar i va ser també impulsor d’aquesta magnífica iniciativa. Enguany, el festival dedicarà la seua edició a Mèxic seguint aquest esperit internacionalista que l’ha caracteritzat des dels seus inicis.

Les dades que ara aportarem breument, són un exemple del que abans déiem sobre els valors de la MICE: més de 200 peces audiovisuals elaborades per xiquetes, xiquets i joves que es projectaran arreu del País Valencià, des d’ajuntaments fins a centres cívics. A això se sumarà una Secció Oficial amb pel·lícules realitzades per professionals de tot el món que centren el seu treball en qüestions educatives. A més, hi haurà tallers, xerrades, col·loquis i homenatges a professionals rellevants de la nostra indústria cinematogràfica com Eduard Fernández al qual li serà lliurat el Premi Honorífic.

Com el festival té un vessant solidària irrenunciable, en la programació confluiran actes reivindicatius com el que protagonitzarà l’actor Pepe Viyuela, dedicat al Sàhara, o les mostres d’animació cinematogràfica cubana a càrrec de Ramiro Zardoya i Ivette Ávila. La gala de cloenda d’aquest magnífic festival serà també, com la inauguració, esplèndida: el 6 d’octubre, al Palau de les Arts de València.

Des de STEPV, compromesos com sempre hem estat amb l’educació, la renovació pedagògica i la justícia social, només ens queda recomanar que la ciutadania s’anime i vinga a les sessions, gaudisca del bon cinema realitzat per professionals i per no professionals i, sobretot, participe de les emocions que ens transmet aquest projecte. Perquè la MICE és això també, un teixit real d’afectes de persones entre persones que imaginen un món més humà, més creatiu i més solidari.