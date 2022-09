Quan parlem de desastres naturals, incendis o accidents de trànsit no és habitual que parlem de bones notícies, però fa uns dies en tinguérem una. Un gran notícia per sentir-nos orgulloses, i també més segures i segurs: els bombers del Consorci Provincial de València es proclamaren els millors professionals del món en el campionat d’excarceració celebrat a Luxemburg aquest setembre, la World Rescue Chalenge 2022, en la que participaren més de 30 equips de 15 nacionalitats diferents de tot el món. Equips de llocs tan diversos com Escòcia, Taiwan, Brasil, Australia o EEUU es van trobar i van ser els nostres, els de les comarques de València, els que van ser reconeguts com els millors.

I què es valorava en aquesta competició? L’excarceració, paraula que millor si mai hem de saber per experiència pròpia què vol dir, és el conjunt de tècniques i procediments que s’empren per traure les persones accidentades de dins dels vehicles, sobretot quan hi ha accidents de trànsit greus. Perquè quan pensem en els bombers normalment ens venen al cap professionals que apaguen focs, però allò cert és que fan moltes coses més; són especialistes de les emergències, són les persones que corren cap a dins del perill quan la resta correm cap a fora, i ho fan en accidents, focs, inundacions, rescats i tantes altres situacions que cap de nosaltres voldríem viure.

Però el fet és que els accidents de trànsit s’han convertit en un dels problemes més recurrents al nostre País. A les comarques de València, l’any passat, els i les professionals del Consorci actuaren en més 800 incidents de trànsit, de manera que la formació i l’entrenament resulta fonamental per a prestar el millor servei a la ciutadania, és a dir, per a salvar vides que si passaren cinc minuts més podrien perdre’s. Serveis que impliquen controlar una situació de risc en una carretera, saber com estabilitzar els vehicles sinistrats i com obrir-ne la carrosseria, tindre la capacitat de tractar les persones ferides fins que arriben les ambulàncies, o traure dels vehicles sense causar més mal del que ja tenen en el menor temps possible, i tot açò, evidentment, sense que supose un risc per als propis bombers o altres persones implicades al sinistre. Aquestes capacitats no s’aprenen de la nit al matí: cal entrenar, formar-se, investigar amb els nous models de vehicles que canvien constantment, i sobretot tindre constància. Un viatge formatiu que van començar alguns bombers a títol individual fa setze anys i que ara ja s’ha convertit en orgull i marca de la casa del Consorci, una aposta que naturalment compta amb tot el suport de la direcció actual.

Perquè apostar per la formació i per l’excel·lència representa tindre un equip d’elit entrenat i a disposició, sí, però també poder traslladar aquesta experiència al conjunt del col·lectiu, de manera que actualment hi ha més de 64 equips formats i repartits per totes les comarques de València en disposició d’atendre qualsevol accident de trànsit en les millors condicions que es puguen trobar al País Valencià, a l’Estat espanyol o al món. I davant d’açò només es pot sentir satisfacció de faena ben feta i orgull d’uns professionals valencians de primer ordre mundial, alhora que continuem amb el nostre compromís amb l’excel·lència per tal de seguir millorant un servei públic essencial, perquè quan els problemes són realment greus i perilla fins i tot la nostra vida el que volem és tindre a les persones més qualificades possible per ajudar-nos, perquè tot quede en un mal tràngol sense conseqüències. I la realitat és que, ací i ara, les persones més qualificades estan al Consorci Provincial de Bombers de València. Enhorabona, campions!