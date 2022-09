Según el diccionario de la RAE la expresión «merienda de negros» en su sentido coloquial significa «Confusión y desorden en que nadie se entiende». Sin embargo, coloquialmente también se utiliza como expresión de prácticas corruptas. Al igual que la de «A río revuelto, ganancia de pescadores».

La actual situación de la Justicia en España quizás admita que se le aplique el modismo «merienda de negros» en las dos acepciones expuestas. Nadie entiende que los políticos tengan bloqueada la renovación del CGPJ desde hace cuatro años. Si bien, algunas claves no son desdeñables. En las que las aspiraciones de algunos candidatos de uno u otro bando, vetados entre sí, ponen a prueba los criterios del acuerdo, en el que debería primar la excelencia de los candidatos y no su ansía de ascenso profesional, la cual si se tiene un verdadero espíritu de servicio público tiene siempre que ceder ante el interés general. Pero todos quieren pastar en las seductoras praderas del poder.

Pero, por lo visto, no está el horno para bollos y aquí no cede nadie porque todos aspiran a una poltrona, tan ornamental como simbólica, si de verdad creemos en la independencia judicial al margen del sistema de nombramiento de los jueces o ¿no creemos? Cuando se insiste tanto en controlar a los que nombran es que, en realidad, lo que se quiere es controlar a los nombrados. Y ahí está la cuestión. O creemos en la independencia judicial o en la dependencia judicial. Ustedes verán. La previsible dimisión del presidente del CGPJ por este bloqueo es histórica y necesaria por dignidad institucional.

Por otro lado, en este río revuelto de la Justicia, quizás se piense que también salen ganadores bajo el nepotismo reinante, donde es posible hacer nombramientos que alguien podría calificar de obscenos y que dan vergüenza ajena. O quizás no. Los nombramientos se hacen en las personas más convenientes. ¿Para quién?

En mi libro «El delito de tráfico de influencias ante la lucha contra la corrupción política en España» (2014) recordaba que el caciquismo en España que denunciara el intelectual regeracionista Joaquín Costa (1846-1911) en su obra «Oligarquía y caciquismo como forma actual de gobierno en España: Urgencia y modo de cambiarla» (1901) no había desaparecido sino que se expresaba bajo otras formas y modos. El uso propio de los cargos públicos para beneficio particular y no en beneficio del interés común es una lacra social que todavía persiste.

Y, como las brujas, esa lacra y otras, haberlas haylas. El malogrado escritor y editor Enrique de Hériz (1964-2019) en su novela «Mentira» recoge esta frase de Philip Roth: «Es abrumador cuánto ignoramos. Aún más cuánto creemos saber».

Piensen en ello ante el lamentable río revuelto de nuestra Justicia española.

El autor fue secretario de Estado de Justicia en el primer gobierno de Sánchez en los años 2018 y 2019.