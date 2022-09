“Valencia tiene dos dimensiones, para nosotros hay más juego en la pequeñita, a los pequeños no los cuida nadie, lo pequeño es cantera”. Nacho Pereda compositor y carismático cantante transmite pasión musical, esa que abrazó en la infancia. “De niño pensaba vivir de la música”. Hoy en día la ilusión pervive aunque, “no tengo intención, ni miras, de ir más allá”, confiesa.

“Cincuenta, setenta y cinco euros por cabeza; la cantidad oscila” es la ganancia en actuaciones “¿Cuántas veces tienes que tocar para conseguir mil euros mensuales?”.

“Los artistas pobres también queremos poder facturar cuando hacemos pocos bolos. Somos muchísimos los artistas que nos vemos en la paradoja de tener algún trabajo y no poder hacerlo, porque aunque la ley dice que somos trabajadores por cuenta ajena muy pocos son los empresarios, y ningún ayuntamiento, que nos quiera contratar, dar de alta, y pagar una nómina, que sería lo legal, y siempre nos exigen hacer factura”, denuncia Marco Antonio Martínez Ruiz en change.org. ¿Cómo pagar doscientos ochenta y cinco euros de autónomo + IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) + retención IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)? ¿Qué hacer cuando “suelen tardar en pagar o a veces ni nos pagan”? ¿Funcionar como empresa o asociación cultural? Nada de nada ¿Cooperativas online? “La ATA las ha denunciado”.

¿Por qué todo evento musical sea cual sea su magnitud entra en el parámetro de concierto?

“¡Si somos tres desgraciados con una guitarra! Tiene que tener una regulación diferente y no podemos anunciar para que no venga la policía”. Hay que respetar horario y nivel sonoro establecidos respaldando a “quien esté jugando legalmente; he actuado sin amplificadores”. Lo idóneo para el disfrute de la música de cualquier cantautor o cantautora, según Pereda, son locales de mínimo aforo, “los conciertos de treinta o cuarenta personas mantienen la música de cantautor”.

El disyóquey y técnico de sonido valenciano José Díez Puig para Motos y Rock: escribiría: “Las sensaciones que produce un concierto –uno de esos que te ponen la piel de gallina-, a duras penas son explicables (…) interviene fundamentalmente el genio, la imaginación, la capacidad de crear algo que puede ser disfrutado en solitario o en grupo”.

¿Qué acarrea actuar en la vía pública? “Tocar en la calle es complicadillo, no puedes llevar amplificadores”. Madrileño de nacimiento Pereda confiesa estar enamorado de Valencia desde que en la niñez se afincó en esta ciudad mediterránea. “Valencia me parece la más completa, el peligro es que te metes aquí y ya no sales”.

¿Por qué cualquier artista, en Valencia, no logra repercusión nacional? ¿Por qué no se mueve nada? ¿Por qué sólo Madrid y Barcelona funcionan como industria artística? “Esto no es un escaparate” le comentaría su esporádico compañero de actuación el percusionista David Gadea.

Manuel Vázquez Montalbán, décadas atrás, escribiría en Antología de la “nova cançó” catalana: “la Prensa, la Radio, el Cine, la Televisión, la Enseñanza Primaria y el Disco han constituido un todo armónico, celosamente coherente con las superestructuras en ejercicio, Estos medios se han convertido en nuestro siglo en los instrumentos idóneos que el Estado utiliza para configurar la opinión pública y finalmente uniformar la conciencia nacional”

“Si haces un disco con letras en valenciano tienes más ayudas” a nivel institucional,

¿Persiste la canción protesta como emblema de solistas? ¿En el rap, reggae, rock? En “casi todos los estilos menos el reggaetón”. Pereda en el trasfondo de sus letras imprime generalmente la temática “de amor y desamor”. En la escena actual “no he encontrado que se dedique a hacer protesta” ningún cantautor o cantautora.

¿Censura, mordaza en la música? En la dictadura franquista cayeron como moscas letras y portadas de vinilos, sobre todo contra el rock calificando como “discos no radiables” algunas producciones. Censurados, exiliados, encarcelados, multados, silenciadas sus obras, de todo hubo para una larga lista de voces que denunciaron el totalitarismo, posteriormente siguió la norma con opciones políticas, la corona, el sentimiento religioso o la sexualidad: Lluis Llach, Joan Manel Serrat, Labordeta, Lluís Miquel i 4Z, Paco Ibañez, El Cabrero. Actualmente raperos como Hasél continúan padeciendo igual línea de gobierno.

Plagios, copias y versiones pululan en el mundillo. “Ahora mismo todo el mundo les está copiando” declara C.Tangana en entrevista de Ernesto Castro, refiriéndose al dúo “trapero” francés PNL

“Hay mucha versioncilla, hay poca gente que defienda sus propias letras; ¡con lo que cuesta escribir las letras!” declara Pereda.

“Conozco poquísimos cantautores en Valencia de cierta talla”. Pereda ha grabado sus canciones para disfrute de su inamovible público, aunque confiesa: “Tiro mucho del vivo”, para ello “intentas conseguir los mejores músicos, los que llevo yo son superiores a mis posibilidades, hay mucha hermandad, tirando de un hilo llegas al siguiente, no me gustan mercenarios, me gusta gente que vibre”.

Alex Cesarini contrabajista, David Gadea al cajón de percusión y Sonia Pina en acompañamiento vocal amenizaron un distendido encuentro musical playero.

Tras la actuación “he tenido que firmar doce o quince papeles”. Enrevesado trasiego contractual donde por unas horas dan de alta al artista y después le dan de baja. “¡¡¡Que regulen con un contrato muy sencillito!!!” y “si vas a entrada, la entrada que tengas”.

“El mundo de la música ha sido siempre muy abierto” confiesa el músico recalcando que ni raza, ni género (“tendrían que hablar las chicas”), ni cualquier diversidad interfiere a la hora de actuar. “Lo decide más el público”.

¿La autoedición como única salida? “¡Sí!”. Aunque ahora “¡lo escuchan en las redes y gratis!”. Pero ¿quién puede costear ediciones que superan la posible ganancia? “Vendiendo todos los CD (disco compacto) pierdo dinero, tengo canciones que no se pueden oír en un concierto”. ¿Qué herramienta ha surgido para ir tirando? “Hay mucho video casero”, porque el video promocional es otro cantar. “El (vídeo) de Chatarreros me costó mil quinientos euros”.

¿Por qué ningún medio de comunicación, exceptuando radios independientes, notifica la actividad musical transversal al negocio discográfico? ¿No interesa que salgan a la luz inquietudes? ¿Por qué no se refresca al público?

¿Existe una nueva y esperanzadora generación cantautora? “Puede que la haya, yo no la conozco”. ¿Entonces la rueda seguirá girando en torno a “letras muy flojitas y músicas muy ñoñas”? “Lo mismo hay una escena que me estoy perdiendo”.

¿Técnica o arrebato? “Quant més sucre, més dols. Técnica, cuanto más mejor, lo malo es que absorba la humanidad, cuando la técnica se come lo artístico”. Sobre Gadea, académico de la música y compañero de actuación, apunta Pereda que “todos los días está entre cinco u ocho horas tocando”, confesando por su parte: “Intento trabajar la técnica”, aunque: “Alguien que tenga creatividad puede comunicarte mucho”. ¡Creatividad al poder! Esferas públicas debieran esmerarse en ello y evitar adormecer a la ciudadanía con discursos del bueno y el malo.

¿Por qué no clonar el apoyo mutuo de profesionales de la música ante imprevistos? “Es como la bicicleta, te la prestan gente que conozco, hay mucha colaboración, un músico no puede venir, viene otro”.

Las y “los músicos que sobreviven es porque dan clase en el Conservatorio” o tienen un trabajo que les posibilita vivir y pagar facturas como el caso de este docente, soltero, de cincuenta años, al que tal dedicación profesional sufraga, en paralelo, poder desarrollar su arte. “Me lo he podido permitir por mi trabajo”. Con Chatarreros del Amor doce o trece años, con Viva Tirado unos quince y en su etapa inicial con Jam Autores otro tanto, notable periplo que le consolida como trovador pertrechado de música y show

“El cantautor indiscutible es Silvio Rodríguez, está en otro universo, luego Jorge Drexler, en el panorama más reciente, ha sabido aunar tradición con tecnología, es un buscador. Ariel Kanka es de lo más nuevo, el Kanka es novedoso, divertido. En Valencia está Burguitos, Pedro Pastor, Pau Alabajos”. A Javier Ruibal lo traje “al patio de mi cole”.”.

En la introducción al libro La Nova Cançó de Jordi García-Soler, el autor escribe (texto traducido): “la canción ha estado siempre, a lo largo de toda la historia, uno de los medios de expresión más genuinamente populares”.

En María Estuardo, reina de los escoceses, Antonia Fraser (Lady Antonia Fraser) historiadora anglo-irlandesa, desvela que “el talento musical desempeñaba su papel en la selección de sus ayudas de cámara, influida más tarde por la elección de Riccio (secretario personal, tenido por excelente músico –bajo- tal vez compositor de siete canciones escocesas); en 1561 tenía cinco violas tres tocadores de laúd, y algunos de los ayudas de cámara también tocaban y cantaban, con lo que María podía entretener las largas y oscuras noches del invierno escocés (…) el único escándalo, a los ojos de Knox (fundador de la Iglesia Presbiteriana de Escocia) al menos, era el espectáculo de la alegría humana….”.