Des que comença el dia, moltes de les activitats no estan carregades de voluntarietat. Si comptabilitzem el que hem realitzat, comprovem que poques accions les hem realitzat perquè desitgem. D’una manera o altra, actuem perquè cal fer-ho i, en alguns casos, en contra del nostre parer. En eixos exemples, la locució ‘a la força’ definix la forma de passar la vida.

Hi ha notícies que una part de la societat hem viscut ‘a la força’. És el cas del triomf en les eleccions de la política italiana d’extrema dreta Giorga Melioni. Tanmateix, persones com la síndica de Vox en les Corts ho celebra. Vaig escoltar la seua intervenció íntegra en l’últim debat. He sentit preocupació i por. La dialèctica fluida i agressiva obri pas als comportaments intransigents. Em preocupa el triomf de la radicalitat en els governs de la nostra Europa. L’extremisme continua enganyant, com ha fet sempre, a les societats. Mostra que té respostes contundents per acabar amb els problemes. No diu que la seua estratègia es basa a acabar amb les diferències i actuar amb la intolerància.

«A la força» viu una gran part de la humanitat, sotmesa als capritxos i dictats dels autoritaris governants. La seua radicalitat fa que els ataquem, sense tindre en compte que amb ells hi ha una societat sotmesa. Pense en els russos i russes que hem oblidat durant el conflicte amb Ucraïna. Ara són obligats a acudir a una guerra que no han creat. Espere que els tinguem més en compte.

Moltes persones viuen ‘a la força’ el sexe amb el qual han nascut, encara que no sempre acaben operant-se per a canviar-lo. Tot i això tenen dret a ser reconegudes legislativament. L’autodeterminació de gènere, a través d’una norma, fa una societat més lliure i tolerant. No entenc massa la posició de determinats col·lectius progressistes contra la necessària llei LGTBI. No podem continuar marginant el moviment trans amb pors i prejuïns. Cap sector feminista hauria de mostrar-se contrari als drets del moviment transsexual. Són dos lluites paral·leles i justes que no poden estar enfrontades.

En definitiva, siguem conscients del que fem ’a la força’ en la vida. Hem d’evitar que no ens supere. Hem de buscar moments per actuar sense determinacions i sols perquè ho desitgem. Cada vegada que la nostra voluntat es desintegra per un precipici, arrossega llibertat i deixa opressió.