Al començar aquest escrit no sabia quin camí agafar, si parlar sobre la manifestació en defensa de «l’espanyol» portada a cap en Barcelona pels més rancis espanyolistes o parlar dels molts perversos arguments pseudoeconomicistes que, habitualment, es donen per justificar la baixada d’impostos a les classes altes de la piràmide socioeconòmica.

Respecte a la primera qüestió la despatxaré prompte. L’espanyolisme ranci, ignorant, prepotent i totalitari que odia la diversitat cultural, social i política, és molt potent donat els mitjans de tota classe que té al seu abast. Per tant, intentar que respecten la diversitat lingüística de l’estat és una vana esperança. Sols queda la «guerrilla» i molta, però molta, paciència (i pedagogia)!

Pel que respecta a la baixada d’impostos als privilegiats estem en un altre front obert en l’estratègia del «tot val» de la dreta contra el govern de la nació. Però, aquesta proposta política no és nova, ja que el PP en un determinat moment afirmà que la baixada d’impostos anava en el seu ADN; malgrat que, aplegat el moment d’aplicar-ho fan, generalment, el contrari o, com ara, ho fan en benefici de les rendes més altes de la piràmide social - econòmica.

Però, aquesta urgència actual no pensen que és una ocurrència puntual i aïllada d’altres decisions polítiques portades a cap des de fa unes dècades, com són les privatitzacions i desregulacions portades del sector públic. Aquesta decisió d’abaixar impostos a les classes adinerades és la conseqüència d’una estratègia doctrinària (política, acadèmica i mediàtica) portada a cap per les elits socials, polítiques, econòmiques en defensa dels seus privilegis (polítics, econòmics i socials), així com, per incrementar-los.

Estratègia doctrinària fonamentada en el dogma neoliberal que, per amagar la seua càrrega ideològica, s’autoanomenen, deliberadament, nova ortodòxia econòmica amb tal de confondre al veïnat i revestir-se d’un vernís acadèmic del qual manquen.

Així, aquest dogma neoliberal, amb tal de poder aconseguir la seua finalitat, desprestigia la institució jurídica - fiscal dels impostos, ja que, diuen, suposa una intervenció perniciosa dels governs en l’economia, ja que altera el funcionament del lliure mercat (altra entelèquia de l’univers mitològic d’aquest dogma). Oblidant-se, intencionadament, que els impostos són un instrument de recaptació així com un instrument de redistribució de les rendes i de lluita contra la desigualtat.

Igualment i, en conseqüència, demonitzen la capacitat dels governs per regular el funcionament dels estats. «Quant menys estat millor» proclamen! Van a ser els mercats, defensen, els que van a regular tot l’entramat social. Però, que no els entabanen, com reflexiona Noam Chomsky, les creences (i el dogma neoliberal, no deixa de ser una creença) es construeixen per disfressar interessos; interessos que després es defenen portant a cap les corresponents polítiques.

Evidentment, una vegada el discurs neoliberal ha sigut interioritzat per la majoria social, aquesta ja està preparada per acceptar polítiques regressives. A les classes altes no cal convèncer-les, a qui li amarga un dolç, però, una vegada el dogma l’han convertit en creença majoritària va resultar més fàcil convèncer (manipular) a les classes populars, tot i que les mesures plantejades van en contra dels seus interessos (hauran de pagar, en euros o en espècie, allò que als privilegiats els regalen).

Si tenen paciència, i cert sentit crític, repassen els arguments que estan fent per justificar aquest lladrocini a les classes populars i, segur, els caurà la cara de vergonya. Així, alguns profetes del dogma apel·len que cal abaixar l’impost de patrimoni no sols per raons econòmiques, sinó, també, per raons morals. Altres argumenten que aquesta baixada beneficia als pobres o va incrementar-se la recaptació. Realment, es necessari tindre molt de «morro»!

Però, en tot cas, reflexione si amb aquesta «rebel·lió» impositiva (secessionisme fiscal) de les autonomies del PP no estan «trencant» Espanya? I si estan «trencant» Espanya no caldria aplicar-los les mateixes receptes polítiques i econòmiques que ells demanen per als secessionistes catalans?

Acabaré amb unes clarividents paraules sobre aquest tema que, ja en 1935, deia D. Manuel Azaña (per cert, per a quan el seu retorn a l’Espanya que tant volia?):

«Hem d’afirmar la nostra resolució de partit d’implantar la tributació sobre el patrimoni, amb tal d’aconseguir el fi de justícia social ... per acabar amb els privilegis que avui tenen ... les zones més riques i poderoses de la societat espanyola, perquè no continuï pesant la major part del gravamen tributari sobre els pobles que no poden més».