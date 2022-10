De nou haurem de recórrer al mestre Enric Balaguer per a intentar explicar-nos de quina manera una infidelitat ha ocupat les primeres pàgines dels principals periòdics i els programes de televisió i fins i tot els informatius seriosos de les diferents cadenes. No tinc res en contra de la senyora Tamara Falcó, filla d’Isabel Preysler i l’aristòcrata Carlos Falcó, una dona televisiva i simpàtica, diuen, però a mi realment no m’importa un rave la seua vida privada i menys encara la seua boda amb Iñigo Onieva. No hi ha hagut mitjà de premsa, digital o paper, (esportiva inclosa), televisió, ràdio o xarxes socials que no haja prestat atenció al fenomen.

Les virtuts del xafardeig i els fulletons com a instruments vàlids per a donar vida als audímetres d’audiència i omplir de paperassa les revistes de les sales d’espera de les perruqueries estan fora de dubte, són un clàssic en els temps que corren i ve de molt antic, per descomptat. I és més, reconec que tots i totes, tard o d’hora, podem caure en la frívola temptació del xafardeig. Ara bé, m’ha semblat una autèntica exageració la frenètica carrera per a informar sobre el morbo sentimental de l’assumpte, encara que siga la filla de la top de la premsa del cor com és Isabel Preysler.

Al capdavall, haurem de reconéixer amb la serenitat que reclamava el gran Sèneca que, com lúcidament va diagnosticar en el seu moment l’assagista i professor Enric Balaguer, la vulgaritat com a metàstasi, com a estridència, i la banalitat com a mesura, són els signes dels temps actuals. I si fem un esforç de comprensió i tolerància, haurem de valorar que els rics, els famosos per mèrits propis i els aristòcrates, homes o dones, sempre han sigut, per a bé o per a mal, carn de portades i escàndols mediàtics. I més encara, l’humor i la burla, si no és ofensiva, ni atempta contra la dignitat, sempre són bàlsams redemptors per a l’opinió pública.

Tanmateix, ara el terme que cal utilitzar és un anglicisme una mica cursi, però molt de moda, com és celebrity. I quins o quines són les celebrities? Han aportat alguna cosa important a la història de la humanitat? Han destacat en alguna faceta de les ciències, l’art, la literatura, el cinema, el teatre o els esports, fins i tot? Han sigut persones pioneres en alguna qüestió essencial o en referències morals o ètiques? No, en absolut, les celebritats, en el seu vessant més vulgar, clar està, n’hi ha excepcions, són persones famoses eixides de programes vulgars de televisió on es glorifica la vulgaritat o, si de cas, les relacions de parella basades en estereotips en la major part dels casos o amb un estentori mal gust, o fent exhibició barroera de la manca d’educació, cultura o elegància. Malauradament, l’educació i la cultura no estan de moda, ni parlar bé tampoc, i encara més, la mala educació sovint està valorada en les audiències. És el preu de la fama.

Però, atenció, i les o els influencers? Hi haurà una presa de pèl més vulgar que el de les influencers, secció moda i articles de consum de qualsevol tipus? Quin mèrit tenen aquestes joves, què aporten a la història de la humanitat? Fer-se riques fent publicitat de marques i captar seguidors a través del presumpte glamur de les xarxes socials, de l’eros electrònic, com diu el professor Romà Gubern? En certa manera, són les grans muses de la societat del consum, de la seducció del consum, amb paraules de Gilles Lipovetsky. Això sí, han d’exposar públicament i sense cap pudor les seues vides privades, o el simulacre de vides privades, millor dit.

No obstant, hi ha d’altres varietats del càncer de la vulgaritat més perilloses, si cap. És aquella que consisteix a simplificar, sense matisos, determinades idees polítiques, socials, filosòfiques o culturals en general basades quasi exclusivament en els tòpics i els reduccionismes de la indústria mediàtica. Idees còmodes, sens dubte, però són les més perilloses. Quan manca el raonament, l’anàlisi, un cert aprofundiment en la valoració de les coses, anem aviats. Aleshores, adobem el terreny per als populismes i les idees prefabricades i ens deixem manipular com si formarem part d’un ramat d’ovelles.