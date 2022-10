Celebre l’atreviment de recrear de nou la vida d’un mite eròtic d’Hollywood en temps del Me Too. La majoria d’abonats de Netflix també, ja que Blonde figura des de fa setmanes com una de les pel·lícules més vistes de la plataforma. Andrew Dominik ha adaptat la novel·la de ficció biogràfica homònima de Joyce Carol Oates de l’any 2000, on realitza una versió lliure de la vida de Marilyn Monroe. La polèmica sobre l’elecció de l’actriu protagonista, Ana de Armas, també l’ha vingut bé per arribar a la màxima audiència. Hi ha divisions d’opinions en la crítica cinematogràfica solvent sobre el film, que sempre va molt bé per la promoció, mentre el moviment feminista occidental la considera del tot improcedent per la cosificació que es fa de la dona.

A mi m’ha agradat l’inici, pot ser perquè és l’etapa més desconeguda de Monroe, tant pel que fa a la tempestuosa infantesa, així com el suposat triangle amorós de l’actriu amb Charles Chaplin Jr i Edward Robinson Jr, que funciona molt bé en la pel·lícula, perquè cal recordar que Blonde no és ni un documental, ni un biopic. A més que una producció pel gran públic siga tan explícita amb una interrupció de l’embaràs m’ha semblat molt instructiu, tant pels defensors de l’avortament, com pels contraris. Pot ser per això, més que per les escenes de sexe, és la primera oferta de servei de streaming amb una classificació NC-17, la més alta del sistema cinematogràfic dels Estats Units, només considerada apta pels majors dels 18 anys. L’atzar ha volgut que l’arribada d’una nova versió de la complicada vida de Norma Jeane Mortenson, el nom de pila de Marilyn Monroe, coincidisca amb la revolució de les dones iranianes contra l’obligatorietat de la vestimenta islàmica. Una protesta que ja s’ha cobrat vides i que cada dia provoca detencions pel simple fet de considerar la dictadura del vel com un atac contra la llibertat. Rana Rahimpour, presentadora iraniana-britànica del servei persa de la BBC, recordava que va veure moltes fotos de sa iaia d’abans de la revolució, «ella amb el vel i la meua mamà amb una minifaldilla, vivint en harmonia». Fa poc encara es defensava ací com «inclusiu» que les xiquetes islàmiques portaren el vel en les escoles públiques.