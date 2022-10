Mi madre formó parte durante décadas de una compañía de teatro amateur, la del colegio donde había estudiado. No se trata de un caso ni mucho menos infrecuente en una ciudad como Valencia con una larga y fructífera tradición teatral anclada en asociaciones de barrio, comisiones de falla, escuelas de teatro, ateneos y una infinidad de entidades en un fenómeno sólo comparable a la afición por las bandas de música. Se comentaba en tiempos, con ese punto de fanfarronería tan nuestro, que si los músicos de viento valencianos fueran un día a la huelga habría que suspender muchos conciertos. Cabría decir del mismo modo, exagerando un poco, que si los actores valencianos dejaran de trabajar una tarde, habría que cancelar más de un rodaje o de una función. Por no remontarnos a épocas pasadas y en un breve repaso a la actualidad reciente de la televisión, el cine o el teatro encontramos nombres como Ana Duato, Nacho Fresneda, Arturo Valls, Ana Milán, Miguel Ángel Silvestre, Magüi Mira, Rosana Pastor o Pau Durà sin engrosar demasiado una lista que podría ser interminable. Por no hablar de la talla de autores y directores contemporáneos como José Sanchis Sinisterra, los hermanos Rodolf y Josep Lluís Sirera o Toni Tordera. Como tantos otros niños y adolescentes heredé la pasión, o el veneno, por el teatro en aquellos papelitos que me ofrecían en la compañía de mi madre. Aquellos papelitos me sirvieron no sólo para amar el teatro, sino también para perder el miedo escénico en todas las facetas de la vida. Algo sin duda alguna muy útil.

Por todo ello, no resulta casual que el último montaje del grupo L´Om Imprebís transcurra en una escuela de teatro de un barrio cualquiera, un centro por el que desfilan nada menos que 12 personajes interpretados por dos actores sensacionales como Carles Castillo y Carles Montoliu. Unos personajes que van desde el torero, el militar o el empleado de una funeraria hasta una camarera o una bailarina pasando por una vieja gloria del teatro o un chico acomplejado. Su función Hoy no estrenamos ha llenado la sala del madrileño teatro Alfil durante cinco semanas con esa magia de la improvisación y el desdoblamiento de papeles en una compañía que dirige el infatigable y brillante Santiago Sánchez. A partir de ese difícil ejercicio de la improvisación, con apenas unas sillas como atrezo y jugando con la música y la iluminación, Imprebís ha logrado desde hace años una seña de identidad que le ha permitido triunfar desde la periferia valenciana para conquistar el resto de España y actuar en muchos países. La puesta en escena de la comedia Hoy no estrenamos apuesta por ese carácter terapéutico y sanador del teatro para gentes muy diversas y reivindica, al mismo tiempo, la universalidad de las obras clásicas. Esa experiencia en vivo de la escena permite que los espectadores lloren, rían, piensen o se emocionen en un arte imbatible con más de 2.000 años de antigüedad. No en vano, Santiago Sánchez despidió al público en una de las funciones con el mensaje de que una función así no podía disfrutarse igual en streaming. Es la magia del teatro.