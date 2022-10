Actualment el 9 d’Octubre per molts veïns del País Valencià es un dia més de festa que aprofiten per passar-lo a la platja o a la segona residència a la muntanya. Altres prefereixen marxar lluny del País i visitar altres territoris mentres per alguns altres es un dia més de festa laboral, com qualsevol altra, el motiu no els importa i van a fer un tomb pel centre aprofitant per veure la desfilada de falleres i autoritats acompanyant la Senyera de la ciutat mentres aquest singular seguici passeja pel centre de la capital camí de la Catedral on uns, els creients, entraran a entonar un Te Deum com el de cada any donant gràcies a Déu per haver alliberat fa centenars d’anys als nostres avantpassats de les mans d’Alà convertint-nos al cristianisme mercès al rei Jaume I que, a més a més, va fundar el Regne de València que amb els anys es convertiria en el País Valencià, terme oblidat per les actuals autoritats, o en eixa Comunitat Valenciana, una més de les rendicions del PSOE en temps de Transició davant la dreta, rendició, com les de la bandera i el nom de la llengua, que no ha servit per res, encara cada 9 d’Octubre els crits i els insults de l’extrema dreta acompanyen el pas de la Senyera pels carrers de la ciutat.

Abans del del 1977 el 9 d’Octubre, per la majoria de valencians, era un dia com qualsevol altre. La processó cívica consistia en una passejada pel centre de la ciutat on els acompanyants de la Senyera eren pocs: Lo Rat Penat amb el penó de la ciutat, quatre barres sense cap taca de blau, amb total llibertat i sense cap protesta perquè el “blaverisme” local encara dormia el somni dels justos sota la “pau” del franquisme, els gremis amb les seues banderes i una decena de ciutadans. El meu primer Nou d’Octubre fou el del 1969, Enric Tàrrega i Rafa Sena em van engrescar a anar-hi, jo desconeixia aquella festa. de la que vaig ser assidu fins l’any 1990. Per aquells aquells anys, d’Ajuntament franquistes, era habitual que alguns dels portadors de la Senyera anaren uniformats de falangistes, camisa blava, americana blanca amb el pit atapeït de medalles i insígnies, eren molt amants de totes aquestes parafernalies. El 9 d’Octubre de 1977 la ciutat de València des del matí va veure com els carrers s'omplen de gent amb banderes quatribarrades i de música de dolçaina. Feia uns mesos de les primeres eleccions democràtiques després de la mort de Franco, les esperances de canvi encara estaven fermes a l’ànima de la gent. El Plenari de Parlamentaris havia declarat el 9 d’Octubre “Dia Nacional del País Valencià”. I aquella vesprada més de 600.000 valencians van omplir els carrers de València, gent de tots els espectres polítics, condicions socials i edats arribats des de tot el País cridant alt i fort “Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia”. Encara m’aborrone en recordar aquell dia i m’assomen algunes llàgrimes als ulls en recordar com, després, alguns van malbaratar el País per un plat de llentilles en forma d’un lloc a la política que tot just començava. La por els va fer renegar dels fets distintius del País Valencià, plegant-se a les exigències de la dreta i l’extrema dreta. Les seues renuncies no els van servir per res perquè a principis dels 90 van perdre bous i esquelles davant una dreta que ha estat destruint el País durant més de vint anys. Ara les autoritats ens diuen que celebrem la “singularitat del poble valencià”, quina singularitat, la que vam perdre a finals del segle passat o la que ens fa tindre un himne que referma que estem per ofrenar glòries a Espanya?