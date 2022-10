Les valencianes i els valencians celebrem el 9 d’octubre, un dia de reconeixement, d’orgull i de reivindicació. De reconeixement perquè suposa un acte de dignificació d’allò que vam ser, som i serem. Dels nostres arrels i del futur que entre totes i tots anem construint dia a dia: més sostenible, més lliure i més inclusiu.

D’orgull perquè eixe és el sentiment que millor defineix l’estima de les valencianes i els valencians per la nostra ciutat que en pocs anys s’ha convertit en un referent mediterrani de sostenibilitat i futur, per la València que opta a ser Capital Verda Europea, la ciutat moderna que avança sense deixar a ningú enrere, recuperant espai públic per a les persones, renaturalitzant carrers i places i dignificant els seus barris i pobles.

De reivindicació, perquè hui tornem a exigir allò que com a poble ens pertoca: un finançament just, un dret civil en el quals ens reconeguem i un autogovern legítim, amparat en l’Estatut d’Autonomia, aprovat ara fa 40 anys. En estes quatre dècades d’Estatut totes i tots hem crescut, i no només fent anys, ens hem fet més plurals, més diversos i més responsables amb el nostre entorn. Hem fet de València una ciutat de drets i d’oportunitats, la ciutat on tot el món se sent com a casa.

Esta València acollidora, que ha superat les conseqüències de la pandèmia amb un gran pacte de reconstrucció, donant suport als sectors més afectats i tenint cura de les persones vulnerables, també està prenent mesures per pal·liar els efectes de la crisi provocada per la guerra d’Ucraïna, acollint i destinant recursos a les persones refugiades i impulsant iniciatives que combaten la inflació i la crisi energètica global. Perquè les valencianes i els valencians som molt de compartir i d’arrimar el muscle quan fa falta.

I efectivament, en estos 40 anys, ens hem fet grans i hem aprés a valorar allò que som i a exigir allò que ens mereixem, unes inversions en infraestructures ferroviàries dignes, que ens facen més competitius, que faciliten la mobilitat de les persones i connecten els barris i pobles de València de manera sostenible. L’aprovació de les obres del canal d’accés és un gran pas pas per aconseguir-ho. La col·laboració entre el govern central, l’autonòmic i l’Ajuntament de València ha fet possible que després de dècades de paralització estiga en marxa el procediment per soterrar les vies (que durant 170 anys ha separat els districtes de Jesús i Quatre Camins) i substituir-les pel bulevard Federico García Lorca, un corredor verd que cosirà el sud de la ciutat i que donarà l’impuls definitiu al Corredor Mediterrani i la xarxa ferroviària de la ciutat.

I si la col·laboració entre administracions és fonamental per executar inversions importants, l’aliança amb la societat civil ho és per a avançar des del consens i el millor exemple és la recuperació de la Marina per a la ciutat i amb ella la consolidació del districte d’innovació i creativitat, un hub tecnològic de referència pel qual han apostat importants empreses i organismes, com ara l’ONU que implantarà en este espai un centre de computació. Avancem cap al futur amb l’objectiu de fer una ciutat amable i resilient, amb recursos per combatre el canvi climàtic, una ciutat oberta al món on la innovació està al servici de la ciutadania.

El poble valencià avança, decididament i amb pas ferm, sense oblidar d’on venim i allò que ens queda per fer. Som una ciutat de gent emprenedora, arrelada a la terra i a la mar, d’horta i de riu, d’institucions centenàries i grans artistes. D’homes i dones que s’han alçat i han enfrontat els reptes des del trellat i l’alegria. Som terra de Falles, de foc i de festa, de pólvora i música.

Som terra de mocaorà i estima...

Valencianes i valencians, Feliç 9 d’Octubre!