Qué significa ser valenciano? Tremendo honor, responsabilidad y una buena dosis de vértigo contenido el que supone contar con esta ventana en la que verter, en unas líneas, aquello que resume lo que soy y seré. Es crecer con la luz mágica de Sorolla en cada esquina, son las notas del maestro Serrano resonando constantes en mi cabeza y es pensar que, como Blasco Ibáñez, «junto al Mare Nostrum, que llenó de ideal mi espíritu», yo también confundiría mi cuerpo con esta tierra que es tan mía y que es de todos.

En mi casa, todos los días son 9 d’octubre si hay palmeras, convertidas en objeto de deseo y expresión máxima de valencianía para el heredero. Pero también es mucho más. En una tierra que ha cambiado tanto en cuestión de décadas, pero que permanece férrea al envite de quienes no la quieren bien y defiende su legado para los que vendrán después, toca poner en valor aquellos elementos que nos unen en la diferencia y nos hacen crear un vínculo irrompible.

Porque el 9 d’octubre también es dejarse perder entre callejones del Carmen, aquel atardecer en l’Albufera, recrearse en la línea del horizonte infinito desde Santa Bárbara o sentirte parte de la familia que cambió el curso de la Europa medieval desde un rincón de Peñíscola. O, quizá, es simplemente algo más sencillo que todo eso. Es llevar contigo un patrimonio inherente, con la responsabilidad, de nuevo, de no perderlo, de mejorarlo y de transmitirlo.

Por eso, me entristece cuando algunos pretenden convertir la Comunitat Valenciana en aquello que nunca ha sido. Son los mismos que usan nuestros símbolos, tradiciones y cultura para darse golpes en el pecho, y también los primeros que no dudan en pervertir su significado en pro de los intereses de terceros. No nos define solo una lengua, no nos define un voto ni un color. Nos define una identidad propia y compartida; alicantinos, castellonenses y valencianos, unidos por un hilo vertebrador que nos hace diferentes, pero también únicos. Amalgama de energía y talento, testimonios de ayer que marcarán el paso de la Comunitat Valenciana futura, más abierta, más igualitaria, más libre.

A quienes hoy despertamos bajo el sol mediterráneo, y a quienes lo añoran cada mañana en la distancia, felicidades y gracias, por ser brújula de las próximas generaciones, por seguir construyendo nuestra historia, por sentir, en definitiva, que todos los días pueden ser 9 d’octubre.