El mundo cambia aceleradamente y los problemas se acumulan. Las consecuencias de la guerra están siendo dramáticas para las economías europeas en términos de inflación y crisis energética. La resignación y la apatía se extienden por el viejo continente como una mancha de aceite. El pesimismo lo invade todo. «No se puede». «No hay salida». La esperanza no surge de la nada, nace de las luchas cotidianas, de los quehaceres diarios, de la política como proyecto y voluntad colectiva. «Donde hay peligro, crece lo que nos salva», decía Hölderlin, el gran poeta romántico. Tenía mucha razón.

La industria valenciana está en una encrucijada. Un tejido económico vivo y diverso formado por pequeñas y medianas empresas que integran nuestra base industrial y constituyen la punta de lanza de nuestro sistema de innovación. Distritos industriales nacidos de la tradición artesana de las sociedades locales que se han desarrollado de forma en buena medida espontánea, sin una dirección consciente por parte de los poderes públicos, generando sistemas de empresas que estimulan la creación de empleo y son un elemento vertebrador de nuestro territorio. Sectores y subsectores que se encuentran desde hace décadas bajo el asedio de la competencia internacional y de los conglomerados multinacionales. Una historia cruel y amarga, como sin duda recordarán los antiguos trabajadores del textil en La Vall d’Albaida o del mueble en el extrarradio de Valencia, cuya agonía empezó con la llegada de Ikea.

El drama de la desindustrialización amenaza nuevamente a los países europeos a causa de la crisis energética. El coste de la energía se ha multiplicado y las consecuencias son inocultables, con un goteo de cierres y regulaciones temporales de empleo. ¿Qué sucederá si, como todo parece indicar, este incremento de costes se convierte en permanente una vez transcurrido el invierno? No es sólo un problema de la Comunitat Valenciana, pero también es un problema de la Comunitat Valenciana. ¿Cómo afrontarán el cambio en las condiciones productivas aquellas ramas industriales que, como la química, los plásticos o la industria alimentaria consumen un mayor volumen de energía? El riesgo de que se produzcan deslocalizaciones a los países que no aplican las sanciones contra Rusia no puede descartarse.

No hay tiempo para el pesimismo. Construir el futuro pasa por reindustrializar la Comunitat Valenciana a partir de un proyecto de desarrollo dirigido por la Generalitat que incluya a nuestro tejido empresarial como un agente fundamental y lo acompañe de un entramado institucional adecuado –banca pública, centros de investigación, planificación ecológica– que aborde de una vez el cambio de modelo productivo. En el centro, una profunda reforma de la administración autonómica que permita dotarla de herramientas adecuadas y personal bien formado para hacer de ella un poder verdaderamente emprendedor en el sentido de Mazzucato. Me temo que esta vez no bastará con encomendarse al turismo y al sector de la construcción, por más importantes que sean para nuestra economía.

Construir el futuro pasa por un nuevo modelo productivo que sirva a los intereses de la mayoría de la población, y no a los de una minoría. Un modelo socialmente justo y ecológicamente sostenible basado en la reindustrialización de nuestra tierra. El futuro se declina en términos de soberanía económica, planificación ecológica y desarrollo de una base industrial fuerte a partir de un nuevo tipo de relación entre el Estado y los sectores privados. Donde hay peligro, crece lo que nos salva...

Feliç 9 d’octubre!