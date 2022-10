Esta semana ha venido cargada de noticias que exhiben lo mejor y lo peor del mundo agrario. En Feria Valencia hemos disfrutado de una Iberflora espectacular como hacía tiempo que no vivíamos. El sector verde está de dulce y esta feria ha sido un maravilloso reflejo de ello, ganando en participación de empresas internacionales, en superficie, en calidad, estética, innovación… Ha quedado claro que València tiene una feria de referencia para rato, a pesar de los intentos por parte del centralismo de Madrid por hundirla y llevársela a IFEMA como ya hizo antes con nuestra feria agrícola. La prueba más evidente es que Fruit Attraction ha coincidido en los mismos días de Iberflora. Muchos viveros han tenido que partirse para acudir a ambas citas, pero no ha restado ni un ápice a Iberflora, todo lo contrario. Respecto a la feria de Madrid, no hay duda de que cada vez se encuentra más cerca de igualar e incluso superar a la de Berlín, Fruit Logistica. Lástima que todavía sea un poco pronto para mostrar nuestras mandarinas y naranjas, porque la verdad es que han tenido una visibilidad mucho menor en comparación con otras frutas. Dentro de la programación de Fruit Attraction, AEPLA y FEPEX organizaron una jornada sobre la propuesta de reglamento comunitario sobre el uso de productos fitosanitarios. Según el contenido del texto, la Comisión Europea no ha tenido suficiente con suprimir en una década dos terceras partes de las materias activas y para 2024 baraja la prohibición de más de la mitad de las pocas sustancias que quedan disponibles en España. Además, establece la prohibición total de cualquier fitosanitario en las ‘zonas sensibles’, que en un análisis preliminar abarcaría el 35% de la superficie agraria española y casi el 100% de la valenciana. Vamos, una auténtica barbaridad ante la cual vamos a pelear. Como hemos peleado ante la cadena alemana Aldi, que tiene en AICA una denuncia de AVA-Asaja por haber bajado un 25% el precio de las mandarinas de origen español. Detrás de este abuso no sabemos si hay ocultos intereses u órdenes políticas dentro de la cadena para hacer caer nuestra campaña, sabiendo Aldi, como sabe, la escalada de los costes de producción y el descenso de la cosecha. La sociedad valenciana debe tener claro quién está con nosotros y quién está contra nosotros, y tomar las decisiones convenientes al respecto.