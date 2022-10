Del 14 al 16 de octubre se desarrolla el XVI Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba en el Puerto de Sagunto, organizado por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí, bajo el lema “Cuba. Revolución de Solidaridad”. Las 60 organizaciones que conforman el MESC (Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba) se reunirán presencialmente después del último Encuentro celebrado en Madrid (2019) tras una pandemia del COVID19 que ha cambiado el mundo, y donde Cuba ha mostrado una vez más la potencialidad del bien común cuando la defensa de la vida está por encima de los intereses económicos. Los más de 130 delegados y delegadas, llegados desde distintos rincones de la geografía peninsular e insular, debatirán sobre el trabajo realizado en este tiempo y analizarán cómo aumentar la solidaridad y potenciar la cooperación con la isla, sobre cuáles son las mejores estrategias para luchar contra el bloqueo económico de EEUU a Cuba, y cómo comunicar frente a la posverdad y a la manipulación informativa en torno la isla rebelde y su sistema social, político, económico y cultural. Un programa lleno de talleres, conversatorios, conciertos de música, exposiciones y murales, con un amplia delegación llegada desde Cuba.

Este Encuentro se realiza en un momento muy complejo para el mundo y para Cuba, con retos y peligros urgentes para el futuro de toda la Humanidad. Cuba, a pesar de los pesares, de los errores propios, de las catástrofes naturales y de las agresiones externas (incluidos los intentos de golpe blando), sigue abordando su realidad sin miedo y sin tapujos, con el objetivo de perfeccionar el socialismo propio, con una capacidad de resistencia creativa que asombra y que no deja a nadie desamparado. Un ejemplo ha sido el reciente proceso participativo que ha concluido con la aprobación de Código de las Familias, una legislación más inclusiva y avanzada que muchos países que están incluso retrocediendo en derechos. O la actuación rápida del gobierno popular ante el triste accidente de Matanzas en agosto o el reciente paso del huracán Ian por el occidente del país. Pero es también su defensa de la Vida, su apuesta por la Paz y su Solidaridad sincera la que rompe prejuicios y acalla campañas malintencionadas (aun tenemos en la retina las imágenes de las brigadas sanitarias Henry Reeve que recorrieron Andorra e Italia en apoyo a la lucha contra la pandemia del COVID19 o los éxitos científicos de las vacunas cubanas).

Una muestra de que Cuba no está sola y de que está en el lado correcto de la Historia lo veremos el próximo 3 de noviembre cuando la comunidad internacional condene por 30ª vez el Bloqueo de EEUU en la ONU que cumple 60 años. No se puede obviar esta política de guerra contra todo un pueblo que provoca graves afectaciones a la vida diaria del pueblo cubano. La denuncia de esta política debería ser la prioridad en cualquier conversación con y sobre Cuba, junto, por qué no, con el análisis de las potencialidades del socialismo cubano en materia de participación ciudadana y desarrollo científico, del papel fundamental que ejercen la juventud y las mujeres cubanas en el mantenimiento y desarrollo del modelo económico, social y político cubano, por ejemplo.

Porque Cuba duele cuando resiste y vence. Les duele a quienes la quieren ver sumisa sin soberanía nacional. Les duele a quienes la quieren ver naufragar en el océano neoliberal para convertirla de nuevo en colonia explotada y maltratada. Les duele a quienes fracasan en sus intentos de matar por hambre y desesperación al pueblo cubano.

Pero también somos muchos a quienes nos duele cuando se ataca a Cuba. A la solidaridad organizada, más de 2000 colectivos en todo el mundo, junto a la comunidad cubana emigrada patriótica, nos duele ver lo que la Humanidad se pierde por estar Cuba bloqueada. Nos duele ver sufrir a un pueblo hermano y solidario que nos enseña tanto y que comparte lo que tiene, humilde, rebelde y orgulloso que se atrevió a caminar colectivamente en pos de su utopía, también la nuestra. Pero es precisamente esta injusticia que se le hace a Cuba la que nos hace más fuertes y nos empuja a seguir compartiendo sueños y realidades, por el bien y para el bien de todas y todos. Este XVI Encuentro será una muestra más del apoyo a la Cuba que funda un futuro mejor, a pesar de los pesares, pese a quien le pese.