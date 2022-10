“Hay dos Españas. Nosotras vivimos en el sótano. Nos mienten”. “Desde el dos mil ocho están poniéndose el disfraz. Este país no lo va a cambiar ningún mesías porque el futuro es nuestro”. “¡Compañeros y compañeras es la lucha!”. “Cuando toque protestaremos donde toque protestar”. Estas fueron algunas de las arengas frente al Ayuntamiento de Valencia, el pasado mes de septiembre, durante la concentración por las pensiones públicas.

“UGT (Unión General de Trabajadores) y CCOO (Comisiones Obreras) tienen infraestructuras enormes y si el Gobierno les cierra el grifo, los matan” declaraba el “iaioflauta” Benito. “Tenemos un problema muy gordo a nivel institucional”. El octogenario enfatizaba la necesidad de “crear algún organismo que fuera independiente de verdad; el caciquismo del siglo veintiuno continúa, no se ha hecho un transición democrática, seguirán”.

Pilar Cernuda, periodista de raíces falangistas, en la obra titulada El Presidente, apunta que en mil novecientos ochenta y cinco: “la decisión del Gobierno con respecto a las pensiones se convierte en un camino sin retorno que aleja progresivamente a la UGT del Gobierno. Ambas instituciones empiezan a perderse el respeto públicamente (…) Miguel Boyer se convierte en la “bestia negra” de la UGT y de Nicolás Redondo” (Redondo, apelado “Juan”, quien de firme candidato a secretario general del PSOE quedó fuera de juego en favor de Felipe González por algo más de tres mil votos).

De “los casi seis millones de firmas que hemos recogido -2,6 millones exigiendo el blindaje de las pensiones en la Constitución-”apunta la revista Chispas, editada por Unificación Comunista de España, en el artículo: “50 años de política revolucionaria”.

¿¡Incremento de años de cotización de veinticinco a treinta y cinco!? “En el caso de las mujeres la ampliación a los 35 años supondría un recorte de 130 euros al mes, un 10,3% menos, cuando en la actualidad su pensión media ya equivale a un 76% respecto a la que cobra un hombre” informa la citada publicación política para la acción.

¿¡Recorte a las pensiones públicas del nueve por ciento!? Bruselas, como adquiriente de voluntades de pleno derecho, está a la espera de que el BOE (Boletín Oficial del Estado) publique esta tragedia para la clase obrera y pensionista, presente y futura, antes de que finalice el año en curso.

¿Existe una estratagema del desencanto ante reivindicaciones? “A los mayores nos cuesta mucho llegar a los jóvenes, las asociaciones las están moviendo cuatro personas, movilizan a cien o doscientas. O no sabemos o no dominamos a través de las redes, un fallo de comunicación”, reconoce Benito. La juventud enfrascada en el día a día. “Está trabajando, es muy difícil, por sus bajos salarios, van agobiados, no tienen ni tiempo ni entrañas para moverse en esas concentraciones, habrá que buscar la fórmula, los jóvenes tampoco se sindican”. Sindicatos que aseveran, ante el desastre que se avecina, que: “Una ampliación de este periodo (laboral) llevaría a una reducción en la pensión media de manera general”.

¿El pueblo en la parra hasta que vareada la planta pase a ser exprimido?

“Subir salarios y pensiones con el IPC (Índice de Precios de Consumo) real, subida mínima del 10%. Salario mínimo interprofesional de 1.100 euros. Ante la crisis y la inflación garantizar el poder adquisitivo de las familias, los trabajadores y los pensionistas” se lee como demandas en la contraportada de Chispas.

¿Pensionistas como objetivo para la ¡solución final!? ¿Alguien será responsable de los crímenes: “homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación trato degradante” causantes de más de seis mil víctimas en la Comunidad de Madrid, personas mayores, ¡pensionistas! aprisionadas en residencias durante la pandemia de Covid19? ¿Nuevamente en acción la vomitiva demagogia amparadora de políticas de sistemático exterminio y exclusión? Protocolos asesinos firmados y consentidos por quienes supuestamente velan por la ciudadanía marcaron “límites que impidieron la derivación a hospitales de personas con demencia (índice de escala deterioro Global GDS) y discapacidad física (índice Barthel)” para incluir posteriormente en las lista negra a cualquier mayor y ¡pensionista! no “independiente en la marcha”, según informa el periodista Pablo Elorduy en El Salto. Con seguro privado: hospitalización. Para el resto: ¡sentencia de muerte! Cuerpos “abandonados cuando no muertos en camas” fue la dantesca realidad descubierta por el auxilio militar.

“Se acostaron sirviendo a la dictadura y se levantaron sirviendo al Estado” puntualiza Amparo aseverando sin reparos que “la clase media no existe, existe la clase trabajadora, nos quieren precarizados y sin pensiones, la principal brecha salarial es un paro muy importante”.

¿Desvalijar la Caja de las Pensiones como fundamento?

Anselmo Bucci, pintor y aforista italiano sentencia: “La Orden de los imbéciles se divide en tres especies: genios, normales y tontos. Los tontos en dos familias: inocuos y perjudiciales. Los perjudiciales en dos grupos: charlatanes y grafómanos”.

Fauces financieras y empresariales, abiertas de par en par, esperan deglutir los derechos de millones de pensionistas.

¿Secuestrando información como sucedió en Barcelona, en mayo del año mil novecientos setenta y cinco, policialmente, con los libros: Las luchas por las Democracias y Cuestiones prácticas para la lucha sindical; según recopilan los periodistas y escritores Jesús de las Heras y Juan Villarin en El último año de Franco.

“Trabajamos en el sector público, cada vez tenemos que trabajar más años, una sociedad de calidad es donde, en los sectores más sensibles, hay que garantizarles la vida, garantía de bienestar, que cuiden mucho la Sanidad”, comenta Laura de la Intersindical. Silvia, junto a ella, puntualizaba que “la Educación es muy importante, no tenemos una escuela pública de calidad, disminuir las ratios. En Madrid hay más escuelas concertadas que públicas, la clase más pobre tiene que ir a la pública, se ha convertido en un gueto, hay un desequilibrio”.

“Ampliar hasta 35 años supone ahorrar, según el Gobierno, un 0,88% del PIB (Producto Interior Bruto) en el año 2050, del gasto en pensiones”, se lee en el artículo: Encuentros en la segunda fase; la reforma de las pensiones, escrito por Iñaki BL para la antedicha revista Chispas.

¿Gasto? Transmitiendo tal concepto en alusión a derechos, mal está el tema. ¡No es gasto, es obligación para con el pueblo! Las pensiones públicas en España han perdurado hasta que el gremlin (criatura fantástica) del poder financiero y político, tanto exógeno como endógeno, ha montado su party show deshumanizante.

“¡Que nos quiten los coeficientes! Tengo cuarenta y dos años cotizados, a los sesenta y uno la empresa cerró y nos tiraron a la calle, tengo un coeficiente reductor del veinticuatro por ciento, un seis por ciento por cada año, con cuarenta años trabajando de metalúrgico” relata Juan Antonio perteneciente a la Asociación de Jubilados Penalizados (Jubi 40), quien añade: “¡Que no nos discriminen con otros colectivos!”.

En pancartas se lee: “Pense Pensions Dignes”. “Auditoría de la Seguridad Social ¡ya!”. Desde Sueca Ribera Alta: “Treballem pel vostre futur, la nostra lluita, la vostra victoria”. A su lado representantes de la Plataforma de Pensionistas Xátiva – La Costera.

“Todas las pensiones tienen que tener ingresos para poder vivir, son ingresos que tú ya has pagado”. Toni de Sillas contra el Hambre define la situación con nitidez: “Hay mucha gente que por el sistema no tiene ingresos, no tenemos un Estado que nos proteja contra la usura, el robo, necesita un ejército de parados”. Una masa de personas doblegadas por la pobreza, usuaria de la caridad. “O lo conseguimos o acabaremos viviendo en dos tipos de sociedades”. Sin medio de subsistencia surgirá “otra sociedad que estará en función de la mafia de su barrio”.

¿Hambre, miseria y la mezquina “ley mordaza” para anular resistencias? “Si no cumplimos necesidades biológicas no podemos hacer nada”, añade Toni.

¿Alguien de los que hacen su espectáculo político en régimen semipresencial empatiza con el pueblo que les paga? ¿Tan sólo pendientes del acechante “rodillo”?

“Un estúpido es un estúpido. Dos estúpidos son dos estúpidos, diez mil estúpidos son una fuerza histórica.”(Frase extraída del libro del periodista y guionista italiano Leo Longanesi: Parliamo dell´elefante. Frammenti di un diario).