“¡Vete al médico!” fue el grito que marcó un antes y después. Hace un año vivimos un momento clave en la visibilización de la salud mental. Ese desafortunado comentario en la bancada popular mientras el congreso debatía sobre el tema desencadenó un importante revuelo mediático. Sin duda, puede que sea lo único útil que ha hecho la derecha en esta legislatura.

Los problemas de ansiedad o depresión no son nuevos, está claro. Pero hemos visto cómo las cifras se han disparado en los últimos años, especialmente entre los jóvenes. La generación de cristal, dicen. La generación rota, diría yo. La juventud de nuestro país creció con la crisis de 2008: paro, precariedad laboral, fuga de cerebros y austericidio en el sistema de bienestar. Y lo peor: la instauración de mantras liberales como “tú puedes con todo” o “si te esfuerzas lo conseguirás”. Falacias.

Esa generación -que vio peligrar la estabilidad económica familiar- se esforzó y trabajó duro. Luego, según lo aprendido, tenían el derecho a triunfar en la vida. Pero, por desgracia, para gran parte, no sucedió. Justo cuando tocaba “triunfar” llega una pandemia y una guerra. Situaciones, en definitiva, que dibujan un futuro incierto. ¿Cómo no sentir frustración? ¿Cómo no sentir ansiedad al ver peligrar tu proyecto vital?

El suicidio es la primera causa de muerte no natural entra la población de 15 a 29 años en nuestro país. Debemos continuar fortaleciendo nuestras redes de prevención y visibilizar que se trata de un problema colectivo. Hablemos de nuestra ansiedad, compartamos nuestros momentos de tristeza, reivindiquemos más y mejor atención psicológica en nuestro sistema público de salud. Formemos a nuestro profesorado, enseñemos inteligencia emocional en las escuelas.

Erradiquemos el “tú puedes con todo” porque como seres sociales necesitamos del resto de la sociedad y de sus redes de protección: de lo público. Cuidémonos.