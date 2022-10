Al febrer de 2003, la meua companya Leslie Toledo presentava en el Fórum de Debats de la Universitat de València les seues reflexions entorn del que havia sigut el lema de campanya de Lula en les eleccions presidencials a Brasil del 2002: “L’Esperanza vai véncer la por”.

I és que amb aquelles eleccions, després de segles de dominació per les classes colonitzadores i els seus hereus, el poble brasiler havia perdut la por de governar-se, i ho feia posant l’esperança en un metal·lúrgic, que al capdavant del Partit dels Treballadors defenia un projecte de canvis per a Brasil.

Este projecte, es va anar convertint en realitat i, alhora que Brasil es convertia en la sexta economia mundial i Lula en una referència internacional, diversos programes donaven grans passos en la victòria davant la fam, la desforestació, l’escassetat de vivendes i les desigualtats en educació.

Mentrestant, el gran capital no va perdre el temps. Com assenyalàvem en estes mateixes pàgines en 2016: “les classes dominants, acostumades a governar Brasil sense cap control des de l’època colonial, no podia consentir un nou període de profundes transformacions socials, de reconeixement com a país sobirà i solidari, i impulsor d’un procés d’integració regional, Mercosur, que amenaçava els mercats monopolistes”.i

Així, després del segon mandat de Lula i amb el govern de la seua successora, Dilma Russef, van començar a preparar el colp. Un colp que no es van atrevir a realitzar contra la imatge de Lula, i sí contra una Presidenta que, en aquells dies, no va tindre un partit a l’altura de les provocacions. Poc després, l’antipetisme es va vestir de farsa judicial i van haver de passar mesos, amb Lula tancat, fins que va ser comprovada la parcialitat d’un jutge format per l’administració Trump, Sergio Moro, que més tard seria ministre de Bolsonaro i ara és senador neoconservador.

La política de Bolsonaro, basada fonamentalment en el negacionisme i l’odi a l’esquerra, ha permés genocidis com el cas del COVID i els atacs als pobles originaris. Ha permés la impunitat contra la desforestació de l’Amazones i la massacre de la població negra de la perifèria i ha iniciat processos de privatitzacions que seran difícils de revertir.

No obstant això, lliure de totes les seues acusacions, Lula ha trobat novament el camí. Es tractava d’aconseguir la unitat del poble brasiler contra el que era la principal amenaça del moment: el feixisme i l’odi que estaven posant en perill la Constitució i la Democràcia.

Este camí, com ha demostrat la primera volta, no serà fàcil. A pesar de l’ascens del PT en tots els fronts, els resultats també han constatat la cristal·lització i concentració del pensament neoconservador entorn del PL de Bolsonaro.

Lula i el PT van a haver de desenrotllar grans esforços per a ampliar les seues aliances amb els que fins ara van disputar les eleccions. També perquè esta nova aliança siga entesa per la seua militància. D’aconseguir-ho, a final d’octubre vencerem a l’odi i iniciarem a Brasil un nou període democràtic.