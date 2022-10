Acudí a la presentación de la novela póstuma de Almudena Grandes enganchado a una previsión posible. Sin destripar el argumento, Todo va a mejorar (Tusquets), narra la historia de un empresario de éxito que consigue atraparnos a través de las nuevas tecnologías, pero con los planteamientos clásicos de los autócratas greco-romanos, provocando el consiguiente y tardío levantamiento popular. Es increíble como se escapa el componente pitonisa por las páginas del libro, pero la clave está al principio, cuando de repente un día te levantas y no va tu móvil, ni el ordenador, y corres al bar más cercano para preguntar si todavía conservan el teléfono fijo, porque alguien ha sido capaz de apagar el botón de internet para someter a la población.

El protagonista es un empresario de éxito que en pleno confinamiento concluye que si todos nos volvemos solidarios peligra su poder adquisitivo. Así que crea un nuevo partido político, el Movimiento Ciudadano ¡Soluciones Ya! (MCSY), primero con el firme propósito de desprestigiar a los políticos del momento, para luego alzarse con el poder absoluto a través de las urnas. Le pregunté al viudo de Almudena Grandes, Luis García Montero, si en algún momento la escritora se había fijado en algún patrón conocido, o incluso si entre ellos bromearon sobre la posibilidad de poner una cara famosa al líder del MCSY, el ‘Gran Capitán’. Dijo que no, y seguro que es verdad, porque los buenos poetas, como él, nunca mienten. Sin embargo, entiendo la tentación de los miles de lectores que tendrá esta novela para poner nombre al protagonista de la trama.

Como la realidad tiende a superar a la ficción, de repente me vino otra lectura reciente, Desconexión (Barlin) de Manuel Alcántara Plá. Un valiente ensayo que investiga los discursos de la comunicación digital, escrito no a la contra, sino con información precisa sobre lo que esconden los algoritmos y la necesidad de desenmascarar como las grandes compañías administran nuestras vidas sin ningún componente ético. El profesor Alcántara demuestra como estamos perdiendo autonomía bajo esas aparentes herramientas inocentes, e incide en la obviedad que las megas corporaciones como Google, Meta o Apple no dejan de ser compañías privadas, con el principal objetivo de ganar dinero. La investigación señala que las redes sociales, en vez de provocar la comunicación entre las personas, la reemplaza, con los problemas derivados de frustración y salud mental entre los millones de usuarios. Como ejemplo, evidencia como los grandes gurús de internet, desde Steve Jobs, prohíben de manera expresa a sus hijos las herramientas digitales que ellos mismos crean.

Desarticulado desde hace tiempo el discurso que el entorno digital tiene un componente emancipador, y sin necesidad de ser ludista, pues todas las máquinas han supuesto avances, incluida la revolución digital, no hay que caer en la trampa de que la inteligencia artificial puede resolver todos nuestros problemas. Como bien señala García Montero, la democracia sigue siendo el mejor sistema para dirimir nuestras discrepancias, recordando siempre que las instituciones son de todos. Vitaminas para mejorar el paisaje.