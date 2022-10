Qué queremos decir cuando decimos Botànic

Me sigue gustando mirar las encuestas. No garantizan nada, se han equivocado mucho en España, pero son una instantánea de quiénes somos y cómo vamos cambiando. Espero no decir que no valen cuando las encarguen otros. En el caso de la que acaba de publicar este periódico junto con el resto de cabeceras de Prensa Ibérica en la C. Valenciana, tiene un valor simbólico añadido, porque se ha instalado como uno de los hitos que políticamente enmarcan el Nou d’Octubre y es una acción más que ayuda a dotar de significado diferente a un día grande para los valencianos.

Si tengo que quedarme con un dato es que, tras casi ocho años de gobierno, que han sido de desgaste (lo natural), peleas internas, fricciones, dimisiones (pocas), cambios, pandemia, guerra, inflación y demás, el tipo de gobierno que prefiere la mayoría es la coalición PSPV, Compromís y Unides Podem (el Botànic en jerga política y periodística). Sigue siendo lo preferido por delante de gobiernos en solitario (del PP o de los socialistas) y mucho más que una alianza de derecha y ultraderecha.

Me parece que el dato contiene un mensaje a los grandes partidos en un momento de refuerzo de sus posiciones: una llamada a evitar prepotencias (más aún cuando están lejos de recuperar mayorías absolutas). Y también a las otras fuerzas aliadas, ante las pulsiones de batallas internas y peleas por giros de poder difíciles en la situación que se vive hoy, en 2022, que no es la de 2015.

La cuestión a definir a estas alturas sería qué queremos decir cuando hablamos de Botànic. En mi opinión, tras casi ocho años de experiencia, lo que la ciudadanía (mayoritariamente) entiende como Botànic es un gobierno de izquierdas sin estridencias. Dicho esto con todos los sintagmas, sin evitar ninguno. Es decir, un gobierno de izquierdas, no de centro, y ahí juegan un papel muy importante los contrapesos que ejercen Compromís y Unides Podem; y un gobierno sin estridencias, poco dado a aventuras radicales (las justas) que atemoricen a parte importante de la población.

La encuesta dice así que la ciudadanía, a pesar de lo que pueda parecer, entiende bastante bien las diferencias entre los socios, siempre que no impidan caminar, avanzar en los grandes acuerdos y leyes. Si tenemos en cuenta además que el mayor apoyo a la coalición de izquierdas como gobierno favorito se da entre la población más joven (de 18 a 29 años), se puede deducir que el futuro seguirá guardando un carril preferente para la cohabitación, siempre que no se crucen desmanes insoportables.

Claro que la encuesta permite también lecturas menos optimistas para el Consell actual. Porque el Botànic resiste, sí, pero no sale reforzado, como ha sucedido con los gobiernos de otras autonomías que han sacado las urnas a lo largo de la legislatura (léase Madrid y Andalucía, pero no Castilla y León). Hay elementos diferenciadores, no obstante. Uno es la profundidad, que va creciendo, de las consecuencias en los bolsillos de la guerra. Otro es la sintonía entre el Gobierno valenciano y el de España, el que está cargando principalmente con el golpe político de una legislatura en circunstancias duras y especiales. Esa complicidad afectaría de alguna manera a las expectativas del Botànic.

Algún analista ha resaltado también el porcentaje de indefinición del voto que da la encuesta de Gesop para Prensa Ibérica. Es un 53 %, donde se incluye a los que no saben su voto, los que dicen que será nulo, en blanco o se abstendrán. La cifra es alta, pero no muy diferente a la de otros estudios demoscópicos. En el Nou d’Octubre de 2018, antes de las elecciones de 2019, en la encuesta publicada por este diario (realizada por otra empresa con una muestra menor) este mismo porcentaje de indefinición era del 43,3 %. La situación actual es más volátil que entonces por el desmoronamiento de Ciudadanos, tercera fuerza política en 2019, con lo que casi medio millón de votantes están hoy desnudos, en busca de destino, pero todo no es tan diferente. Digamos que todo es posible, pero no probable.