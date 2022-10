No sé si alguna vegada heu pensat com mengem. Potser, si ho férem, ens sorprendríem. La realitat és que la forma més antiga de digerir aliments és aquella que no necessita plats ni coberts. Quan ho realitzem, emprem la locució adverbial ‘a mos redó’. Amb ella, indiquem una manera d’actuar sense ferramentes culinàries o que engolim amb deler. Encara que sone estrany, a mi, menjar així les pomes, fa trobar-me més lliure.

Hi ha polítics que s’han menjat ’a mos redó’ els recursos públics, sense respectar les lleis. Estos dies pense en Eduardo Zaplana. Torna a ser notícia per menjar ‘a mos redó’ diners públics i comissions il·legals. Em pareix impresentable que ell, i qualsevol gestor públic d’esquerres i dretes, actue així. Tot i això, cal dir que, des de la seua vinculació en el cas Naseiro, ja va dir perquè estava en política, encara que els jutges no el van creure. Alguna vegada caldrà rescatar el cas Naseiro per a impartir la justícia que llavors no va existir. El llibre del jutge Joaquim Bosch dona bons ingredients per a fer-ho.

La joventut, per naturalesa, es menja el món a ‘mos redó’. És saludable que ho faça. Però, amb actuacions com les de l’altre dia en un col·legi major de Madrid, on cridaren les dones amb menyspreu, no van per bon camí. Caldria que pensàrem que hem realitzat erròniament els adults per a educar-los d’eixa manera. El primer que hem fet malament és continuar permetent la separació de sexes en els col·legis majors o en qualsevol entitat. El segon és no evitar que part de les xiques lleven importància a la performance masclista de les finestres. Estic convençut que no superarem esta problemàtica mentre no aconseguim que les dones detecten el masclista des del minut zero.

Pareix que el nou arquebisbe entra amb força per a menjar-se ‘a mos redó’ les deficiències de la jerarquia religiosa autòctona. Sembla que té en compte que el valencià és cooficial en el nostre territori. Confiem que pense que la màxima preocupació eclesiàstica no és omplir esglésies o estadis esportius sinó enfortir les comunitats de creients. Ells no són súbdits sinó la part principal de les religions.

En definitiva, mengem, quan toque i tinguem ganes, ‘a mos redó’. Siguem sempre lliures per a pensar ‘a mos redó’ i àgils per a actuar amb trellat.