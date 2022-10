Invito a los vecinos de la ciudad de València y área metropolitana, a pensar en nuestra ciudad en relación con el puerto. Dejemos para otro momento las cuestiones medioambientales de las playas y la Albufera, de las que tanto se habla y son sin duda importantes. Piensen cómo era, cómo es y cómo afectará a nuestra ciudad el puerto ampliado: la vida cotidiana, nuestro barrio, nuestro paseo, el desplazamiento al trabajo, la visión desde la playa. Queremos una Ciudad Amigable (’Amica-Civitas’): personas, ciudad, puerto.

Vayamos a la Malva-rosa, las Arenas, la Patacona, o al sur, Pinedo, el Saler. Miren el majestuoso mar y giren la cabeza. Verán una ciudad que lleva décadas intentando mejorar, ser cómoda y hermosa. Pero inevitablemente encontrarán en el encuadre a 30 enormes grúas de 100 metros, compitiendo con el emblemático puente del Azud hasta hacerlo irrelevante.

Veremos los contenedores apilados, inacabables (más de cinco millones al año). Pero el Puerto aún quiere más, para ser el más glorioso, quiere ser «el más….». Aunque 3 millones de ellos se descargan de los buques para irse unos días después en otros más pequeños sin dejar ni un euro en la ciudad. Seremos un trastero, pero eso sí: «el trastero más grande del Mediterráneo» ¡Qué gran honor!

Veremos nuestra ciudad y no entenderemos el porqué de esa enorme industria portuaria afeándolo todo sin rubor, tan cerca de la gente, tan dentro de la ciudad. Más que nunca, necesitamos una visión ciudadana y política.

Podemos pasear por la hermosa Marina, por el puerto deportivo, pero pronto toparemos con unas vallas (no importa en qué dirección elijamos) que nos recordarán que, aunque es nuestra ciudad, alguien la compró y se la quedó y no nos deja pasar. Una enorme zona prohibida dentro de la ciudad.

Si vamos por la V-30 hacia el mar, no podemos ir hacia la antigua Nazaret, a una playa donde me bañaba de pequeño, ahí no podemos entrar. Está la enorme industria dentro del corazón de la ciudad con barreras de control en la puerta. No somos bien recibidos.

En hora punta, por la V-30 nos encontramos con el tráfico saturado. Transitan cientos de camiones con esos enormes contenedores, que van y vienen, hasta 12.000 cuando se amplíe el Puerto. Entonces la saturación ya será crónica. Los vecinos de Xirivella, Horno Alcedo, Quart, La Torre, Castellar, Oliveral, que cada día pasarán por allí durante años de modo cotidiano ¿cuantos minutos perderán?

Cuando ya sea una realidad, lo veremos como irreversible. De la misma forma que nos hemos acostumbrado a no poder ir a Nazaret o no pasar tras las vallas y muros prohibidos dentro de la ciudad. Diremos: «¿Qué le vamos a hacer?» Y será cierto, entonces ya será tarde.

El Puerto ya tiene previsto reclamar inexcusablemente la ampliación de la V-30 y la A7 para que pasen sus camiones. También insistirá en el túnel submarino llamado Acceso Norte que vaciará las arcas públicas entre 4.000 y 8.000 millones de euros.

Pasamos por la ZAL. En una zona urbana donde debería haber espacios residenciales, parques, casas, colegios, supermercados, se decidió poner grandes y voluminosas empresas. Hemos dejado que se haga un polígono industrial nada menos que de 77 hectáreas. ¿Estamos locos?

Ahora el Puerto dice que, además de la ampliación, necesita 640 hectáreas para actividades logísticas ¡Nada menos que 8,31 veces la ZAL actual ¿De dónde saldrán? Sí, estamos locos.

Todas las decisiones sobre el puerto, las toma el puerto de Valencia y Puertos del Estado. La zorra guardando las gallinas. Ni el Ayuntamiento ni la Generalitat tienen apenas autoridad legal para decir nada; por supuesto que autoridad moral, ética y democrática la tienen toda, pero legal no. La legitimidad de los que deciden no sale de las urnas sino del poder económico ¿Es legítimo?

Hago una llamada a la Consellería de Territorio y Movilidad para que levanten el dedo con altura y energía. Los que deciden no pueden ser los mismos que tiene sus millones en estas obras. «Lo que se hace en el puerto no se queda en el puerto». Todo entra y sale a través de la ciudad.

Hay ciudades inhóspitas, desagradables, oscuras, sin alegría, ruidosas, con muchos camiones, atascos y sensación de agobio. ¿Como quedará la ciudad con la ampliación del puerto? En qué dirección va esta actuación: ¿hacia la Amica Civitas (Ciudad Amigable) confortable, con calidad de vida, luminosa, cómoda, espaciosa, amplia, viva, respetuosa con el vecino, agradable y sin agresividad urbana? o ¿hacia ser un trastero del Mediterráneo?

Les planteo las grandes preguntas, las que tiene unas respuestas más manipuladas: ¿Todo esto a cambio de qué? ¿Qué o quién saca beneficio de esto? ¿Compensan los beneficios? ¿Hay otras opciones?

Yo tengo claro que no compensa, que apenas gana la Comunidad Valenciana, que solo ganan las grandes navieras, que el beneficio no está en el comercio local sino en el comercio de paso que no deja beneficio. Hay soluciones sin detener el progreso y el desarrollo: crecer en lugares de menor densidad poblacional no en el centro de la urbe más poblada de la Comunidad.

Pongamos a la ciudad, a sus gentes, y vecinos, por encima de cualquier otra prioridad. Defendamos el concepto de Amica Civitas (Ciudad Amigable) para nuestra ciudad, para Valencia y sus municipios colindantes. Esa es la ciudad que yo quiero ¿Y ustedes?