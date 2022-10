Diseccionar una canción como lo ha hecho el crítico norteamericano Greil Marcus a propósito de Like a Rolling Stone de Bob Dylan constituye todo un ejercicio y lección de sabiduría en un género, el de la crítica musical, tan a menudo sembrado de escritos narcisistas o superficiales a mayor gloria del autor. El ensayo o mejor biografía se publicaba con ocasión del cuarenta aniversario de la canción contenida en el álbum Highway 61 Revisited. Greil Marcus, un autor que ya había dejado textos tan sólidos como Mistery Train, Imágenes de América en la música rock and roll o Rastros de carmín: Una historia secreta del siglo XX, ponía en circulación un libro destinado a ocupar un lugar de honor en la biblioteca musical: Like a Rolling Stone: Bob Dylan at the Crossroads o Like a Rolling Stone-Bob Dylan en la encrucijada- en la traducción española que ahora publica Libros del Kultrum.

Pocas veces un escritor musical se ha adentrado con la profundidad de Marcus en la génesis y construcción de una canción y el paisaje histórico que la envuelve. En 1965 Dylan ha renunciado a ser el bardo rebelde de la nueva ola folk cuyas canciones contestatarias son veneradas como el Santo Grial. La canción Like a Rolling Stone con una duración de seis minutos que desafiaba los códigos radiofónicos se erige en la piedra angular, en ese Dylan «en la encrucijada» que se abre a nuevos combates musicales. Un chasquido seco de percusión y la entrada victoriosa del órgano a cargo del músico Al Kooper dan paso a una historia y una canción que acabaría señalando la crónica de la música popular del siglo veinte. Puede resultar interesante o si se prefiere curioso , como ha hecho Marcus con Dylan, rastrear entre nosotros, pienso ahora en un creador como Serrat, esa «canción encrucijada» que señala lo que podríamos decir como un punto de inflexión en la carrera musical de un cantante y creador. A menudo, ya casi como un tópico, se señala la canción Mediterráneo como ese momento de ‘Serrat en el Everest’, su cumbre musical. Y nada más lejos a mi gusto. Ya se sabe que sobre gustos no hay nada escrito. Si bien el álbum del mismo título ha resistido admirablemente el paso del tiempo y sus canciones en la memoria de la gente, para encontrar ese punto de inflexión creativo al que aludía en la obra serratiana, habría que retroceder cuatro años atrás, a 1967, cuando publica dos canciones tan contundentes, dos obras maestras, como La tieta y Cançó de bressol. No hay ninguna referencia similar en la historia de la música popular española de la segunda mitad del siglo XX que haya dejado dos creaciones casi rozando la perfección en ese armazón que constituyen letra y melodía: La tieta, la balada crepuscular de la pequeña burguesía catalana y Cançó de bressol , «el alegato más duro contra la guerra civil» como señalaba el escritor Manuel Vázquez Montalbán en un artículo de la revista Triunfo. Sólo han pasado dos años de su debut musical, un primer Serrat todavía algo naíf en las letras de sus canciones, y en un corto periodo de tiempo, de un zarpazo eleva la canción popular catalana y española a la cima más alta. Estos dos días han coincidido por diferentes escenarios, Serrat y Raphael, en otros tiempos ya lejanos, paradigmas de las «dos Españas», no las que denunciaba el verso machadiano sino la representación de dos sensibilidades opuestas: la de una canción de acento lírico proyectada por el cantautor catalán, y la continuación de una canción melódica , de expresividad neofolklórica puesta al día por Raphael. Si bien ambos gozan del favor y el aplauso de un auditorio que ya sobrepasa los setenta años edad, tengo la sensación que Raphael, a diferencia de Serrat, ha conseguido rejuvenecer parte de ese público con la entrada de nuevas generaciones. Muy a menudo a Raphael se ha visto relegado frente a otros cantantes melódicos como Julio Iglesias o el desaparecido Camilo Sesto, pero a manera de ave fénix ha conseguido volver a posicionarse en primera fila en diferentes ocasiones. He asistido a algunos de sus conciertos, comprobando en primera persona esa catarsis que se produce entre el escenario y el patio de butacas. Camino de los ochenta años, Raphael goza sin duda de un rejuvenecimiento artístico que se ha traducido en el descubrimiento por parte de un público joven entre la curiosidad por el artista-leyenda y la complicidad con el cantante ‘desmesurado’ de Escándalo o festivo de Mi gran noche. Sus incursiones cinematográficas en estos últimos años, documental, etc. han contribuido sin duda a esta renovación generacional. Un Raphael que de momento todavía no ha puesto fecha de caducidad a su carrera musical.