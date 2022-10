Les convocatòries d’eleccions tenen efectes balsàmics per als aturats que cerquen feina, ja que els ajuntaments i diputacions, troben diners per a contractar peons d’obres, de jardineria, de neteja, electricistes, àrees administratives, etc. En conseqüència, les obres públiques afecten carrers, edificis municipals, camins rurals, etc. i nous peons i peones que criden l’atenció dels ciutadans i tot gràcies a l’alcalde de torn, com es pregona des dels ajuntaments, amb fotografies que immortalitzen l’interessat. Què passa? Doncs que venen les eleccions, l’ambient s’ha de positivitzar i el veïnat s’ha de sentir a gust i molt agraït... Els governs unflen mèrits per a la reelecció que cerquen i com els partits de l’oposició tenen poca capacitat o gens per a contraargumentar, la partida està prou guanyada abans de començar. Qui ho ha viscut ho sap, com diu la insistent propaganda de la Generalitat en les televisions. Li dic a Empar que a mi m’angoixava molt participar en aquest ball satànic d’aprofitar-se’n de les subvencions de l’estat i la diputació, per a presumir-hi de res, demanant el vot als veïns i les veïnes agraciats. Li recorde que jo mai li demaní a cap d’aquests treballadors que s’apuntara a Compromís, ni que em votara i li ho dic no per aclarir-li res, ja que els dos som incondicionals recíprocs i posem la mà en el foc l’un per l’altre, sinó perquè em ve de gust aclarir-ho. Crec que és molt positiu tot el que s’arregla amb motiu de les eleccions i tots els contractes que s’aconseguisquen, però que aprofitar-se’n d’això per aconseguir vots, és molt mesquí i desesperadament miserable.

Un amic, amb molta ironia, va més enllà i suggereix que havien d’haver eleccions cada any i que en cada elecció s’havia d’inaugurar una obra singular. Ell proposa destinar un gran edifici a instal·lacions musicals i d’oci per a la joventut, que no té on anar i suggereix l’antiga fàbrica de la Medem: Son pare lamenta que no s’haja fet res definitiu per a convertir el Cau de les Raboses en un lloc públic, un bosc, una talaia sobre l’Albufera... Empar Saragossà, que llig aquest article per internet, està d’acord i em demana afegir aquestes darreres paraules: saludem els amics Castells, pare i fill, i els felicitem per les molt bones idees que han tingut. La piscina coberta i la primera pedra del multifuncional també foren idees dels veïns, com nosaltres sempre hem reconegut.