Aquell diumenge anarem aviat al llit, l’endemà calia tornar a l’escola després la festa del Pilar, per aquells dies Fiesta de la Raza o de la Hispanidad. No havíem pogut jugar massa pels carrers de Benimaclet, dissabte havia plogut força, semblava que les portes del cel s’havien obert de bat a bat per deixar caure sobre València un nou diluvi universal. Havíem deixat preparades les botes d’aigua per l’endemà perquè segurament el camí de casa a l’escola dels Salesians al carrer Sagunt estarìa ple de bassals, la cartera amb els llibres i els deures fets, i la bata de l’uniforme escolar neta i planxada preparada per començar la setmana. Però en arribar la matinada els xiulets dels serenos i vigilants ens van despertar sobtadament. Calia deixar la casa i buscar refugi i aixopluc en un lloc més alt que la planta baixa on vivíem. El Turia, esbravat, estava a punt d’eixir-se de mare i es feia necessari posar-se fora de perill.

Amb les lleganyes encara als ulls i mig endormiscats anàrem a casa dels veïns, i a l’andana ens vam refugiar junt amb altres famílies, allà acabariem passant dues o tres nits, però això encara no ho sabíem. El que quedava de nit ja no vam poder dormir, i en fer-se de dia ja érem al carrer, havia acabat de ploure, i les aigües fora de si encara no havien arribat al nostre territori de correries infantils. Alguns, en contra dels consells materns, mentre els pares intentaven arribar als seus llocs de treball, anàrem a tafanejar al Vivers, no vam arribar, la policia ens va fer tornar a casa. Els pares tampoc pogueren arribar al treball, ja era impossible travessar els ponts sobre el Turia. Per nosaltres tot era un joc, una novetat, ignoravem la tragedia que esperava a València i els 81 morts als que la força de les aigües arrebataria les vides en les pròximes hores.

Poques hores més tard des del balcó de l’andana on estaven refugiats vam veure com, poc a poc, el carrer i els camps on jugàvem anaven desapareixent sota les aigües, arrossegats per les aigües veiem passar animals domestics, mobles, i tota mena d’objectes en un viatge sense retorn vers la mar entre les aigües marrons i turbulentes. Les mares i les avies ploraven perquè eren conscients de la tragedia que estava castigant València i pensaven en el panorama que es trobarien quan les aigües deixen a la vista la veritat de la catàstrofe: vivendes inundades, mobiliari espatllat, parets plenes d’humitat, records destrossats, i un futur negre per recuperar tot el que s’havia endut la riuada.

Érem nens ignorants de la realitat i continuàvem jugant, dies sense anar a l’escola, sense res més que fer per nosaltres era una distracción fer cua davant els camions de l’exèrcit per recollir el pa que repartien perquè els forns havien quedat sense poder coure.

Tindrien que passar anys fins que ens assabentarem que a les autoritats d’aquell moment no els va agradar gent la crítica que algunes autoritats valencianes van fer sobre com es va gestionar l’ajuda que, segons el govern franquista, havia rebut València. Tomás Trenor Azcàrraga, alcalde de València en aquells moments va enfrontar-se a Franco per la demora en arribar les ajudes i fou cessat fulminantment. Martín Domínguez Barberà, director de Las Provincias, fou cessat per les pressions de l’Alcalde falangista Rincón de Arellano a qui no va agradar el discurs que el periodista va fer com a mantenidor de la Fallera Major titulat València, la gran silenciada.

Finalment el desviament del Turia el vam pagar els valencians que durant anys en cada carta que enviàvem pagàvem un segell de 25 cèntims per financiar el Plan Sur. Els valencians van financiar el que deuria haver fet l’Estat. Sembla ser el nostre destí.