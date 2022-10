La lucha de clases

No sé cuántas veces he recorrido el barrio de L’Estaque. Tampoco sé si hay algunos cielos más limpios que los de Marsella. Tres nombres que siempre van conmigo: Marsella y dos de sus barrios: el Panier y L’Estaque. En las callejuelas estrechas del Panier, con sus coches espatarrados y la ropa tendida en los balcones y a la puerta de las casas, transcurren las imprescindibles novelas de Jean-Claude Izzo. Ya más allá, y siguiendo la línea marina, las cuestas empinadas de L’Estaque, sus humildes villas adosadas con verja y un pequeño jardín, la vida en común de las familias: un mundo que ya ha desaparecido en todas partes. Menos en las películas de Robert Guédiguian. Desde arriba, un paisaje de barcos anclados en un pasado que tampoco existe. Los viejos astilleros. Lo que fue quedando de ese pasado. Huesos.

Aquí vivieron a ratos artistas grandiosos: Braque, Renoir, Cézanne… Pero eso no sale en las historias de un director que nos hace falta para que la mierda de lo que nos pasa sea más soportable. Ves sus películas y sientes la enérgica sensación de que no estás solo. La buena gente llena esas películas. Una vez, en una tertulia sobre Las nieves del Kilimanjaro (nada que ver con la novela de Hemingway y la película), uno de los asistentes dijo que no le había gustado porque esos personajes no existían en la realidad. La bondad no es buen material para un relato. Se estila que la maldad sea la auténtica protagonista. Esa película es una de las que más amo entre todas las que he visto a lo largo de mi vida. La bondad -como la maldad- es ideológica. Y política. De ahí la arranca Robert Guédiguian. Y nos la ofrece en su cine, un cine que, como el de Ken Loach, necesitamos para no morirnos de asco.

Siempre que voy a Marsella es L’Estaque una cita obligatoria. Algunas veces busco en el móvil imágenes de sus películas y las superpongo a las que en ese mismo instante tengo delante de mis narices. Veo a las familias reunidas en el pequeño jardín, las asambleas sindicales en los patios de las fábricas o en los viejos astilleros, los jóvenes que en garitos sórdidos o en las pequeñas calas medio escondidas recuperan un tiempo que permanecía oculto en el olvido. La emoción que siento con sus historias es una mezcla de rabia y alegría, a partes iguales. Me llena de contento saber que la cultura -en este caso, el cine- sigue siendo un territorio donde no todo está perdido. La lucha de clases dicen que ya no existe, que es cosa de viejos y viejas cascarrabias. El capitalismo y su insoportable culto a la desigualdad ha escondido en sus pliegues ese enfrentamiento. Ya no hay ricos y pobres. Lo que hay es una igualdad de oportunidades que unos aprovechan y otros las dejan pasar de largo porque no todos sirven para estar arriba. La igualdad de oportunidades, los méritos como parte de esa igualdad: si vales, seguro que llegarás a lo más alto. Y la gente va y se lo cree. En las películas de Robert Guédiguian esa lucha existe. Y hay personajes que creen en lo colectivo y que saben lo difícil que resulta mantener la dignidad y la decencia en un mundo cada vez más individualista, menos generoso y solidario, más volcado en el sálvese quien pueda y si no ya vendrá alguien que nos salve de la quema. Lo de siempre: los salvadores de pacotilla.

Este año la Mostra de València Cinema del Mediterrani rendirá homenaje a Robert Guédiguian. Tendremos oportunidad de estar con él, de ver sus películas, de encontrarnos otra vez y siempre andando juntos por las cuestas empinadas de L’Estaque, de cenar en humilde compañía en las casitas del barrio, de buscar en las raíces de lo que nos pasa, no algo que nos entregue a la nostalgia, sino esa manera de vivir que en otro tiempo no nos llenaba de vergüenza como ahora. «El poema siempre está casado con alguien», escribió el poeta y resistente antinazi René Char. Esa poesía que nos regala Robert Guédiguian en sus películas no se separa nunca de una celebración: la buena gente existe. Y sigue luchando por lo que nos junta en esa bondad que hoy tiene tan mala prensa: ser buena persona -dicen los cínicos- es lo mismo que ser tonto del culo. Las malas, sin embargo, ocupan un lugar en la cumbre y son respetadas con auténtico fervor como si de ellas y sus siniestros tejemanejes dependieran nuestras vidas.

Si van a Marsella nunca se olviden de recorrer sin prisas las callejuelas del Panier, con sus cafés y sus pequeñas tiendas de jabones, con sus casas pobres donde parece que todo está condenado a desaparecer. Y antes o después de ese recorrido no dejen de remover en L’Estaque el tiempo de las cerezas -con sus viejas canciones de resistencia proletaria- que nos cuenta Robert Guédiguian en sus películas. Nos vemos en la Mostra el próximo jueves día 20 de octubre. Dura hasta el 30, domingo. Ah, y si tienen la oportunidad de hablar con Guédiguian pregúntenle si la lucha de clases es ahora mismo cosa de viejos y viejas cascarrabias. A ver qué les dice, ¿vale? A ver qué les dice.