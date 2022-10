Las revistas del corazón se llamaban así, aunque al hablar de este órgano piensa uno automáticamente en la parte positiva de su funcionamiento. Es decir, de la parte romántica de los amores correspondidos de una pareja.

El truco de la prensa rosa es bastante obvio. Consiste en glosar la belleza de la novia, la buena posición adquirida mediante la magia de la unión, el gasto que se hizo para exhibirlo ante los honorables invitados y el futuro que se abre en sus vidas. Todo esto se planta en una maceta y se va regando poco a poco a la espera de la decadencia. Entonces se sacará a la luz que había una tercera persona en la vida de los dos. Que se les ve demasiado con otro afortunado empresario o con una artista. Y, en un nanosegundo, los resultados de ello: un hijo secreto, se disputan a la hija, se reparten sus posesiones, los abogados.

Un día, a estas publicaciones se las denominó claramente como revistas de cotilleo, quizá con el propósito higiénico de denunciar con ese malsano defecto que designa a los envidiosos. Pero no tuvo ningún efecto profiláctico, porque en los años 80, libres de las ataduras morales del pasado, los españoles empezamos a admitir nuestros más profundos deseos. Era aparentemente inocente querer la nariz operada de tal condesa o el chalet del cantante que habían adquirido sin tener arte alguno o mediante influencias poco éticas. En los noventa se normalizó tanto el fraude, el blanqueo, la corrupción, el sobrecoste y el timo para obtener la imprescindible prosperidad, que pueblos y ciudades parecían el escenario de Beverly Hills, una viejuna teleserie que llevó el muy acertado título de Sensación de vivir.

Hay plantas que dan esa sensación de vivir: dan buenas hojas, tienen buen color, pero si nos fijamos bien, hace tiempo que detuvieron su desarrollo. El diagnóstico son parásitos, que las dejan vivir justo lo suficiente para seguir alimentándose de ellas de por vida.

No me pregunten cómo lo sé, pero sin tener estudios de psicología he comprobado que a los chupasangres les gusta la energía, el talento, la fuerza, la creatividad. Huelen a distancia los cuerpos que desprenden empatía. El mejor consejo que podemos seguir es cortar. Porque o cumplimos sueños o alimentamos vampiros.

No teman cortar desde bien profundo, no teman quedarse solos. Con esa gente que les criticaba por todo, que les hacía sentir mal en privado, pero que les adulaban, ya estaban solos.

Pueden entretenerse en perdonar, pero les advierto que las plantas no gastan demasiada energía en algo que no tiene solución. Si la gente cambia, excelente, pero no es tu responsabilidad. Tu compromiso es contigo mismo. En que no te pudran.

Es mucho tiempo, mucha vida, mucha confianza, mucho crecimiento, tirados a la basura. Pero tu esencia sigue ahí. Eras tú quien llevabas a cabo todo el espectáculo, y si llegaste hasta aquí con esos parásitos colgados del cuello, imagina dónde puedes llegar cuando podes y sanees tu corazón.

Los extranjeros envidian de España su clima y sus relajadas costumbres que todo lo permiten. Pero tampoco tenemos mucho más donde sacar riqueza. Si en el subsuelo los miles de bares que pueblan nuestra geografía hubiera pozos de petróleo y bolsas gas, las calles de todas nuestras autonomías, las agraciadas y las que no los tuvieran, serían un campo de batalla. Pero nos peleamos por el dinero que se saca de los impuestos, que es lo único que se puede extraer fácilmente de este país. Y como hay más bares que camas de hospital y más marcas de cerveza que ramas de filosofía, pagamos caro para poder saciar nuestros más mínimos deseos. Y es con esos deseos con los que perpetuamos esos adaptables parásitos, siempre mutantes, siempre los mismos bajo nombres diferentes, muy lejanos o muy cercanos, que se alimentan de nosotros.