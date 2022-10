La familia hoy se encuentra inmersa en una nueva realidad en torno a la figura de los animales domésticos. El pasado mes de diciembre de 2021 se aprobó en el Congreso de los Diputados la modificación de la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta ley deja atrás la concepción d ellos animales como «cosas», pasando a considerarse seres vivos dotados de sensibilidad. La ley hace referencia al especial vínculo afectivo que liga la relación de los miembros familiares y el animal doméstico. Simultáneamente hoy la familia española se conforma principalmente por motivos emocionales y este es un escenario que propicia la incorporación del animal a la familia.

En la investigación Animales domésticos y la emergencia de nuevas formas familiares realizada en la Universidad de Alicante, se trabajó con distintas variables para observar como el animal doméstico era incluido o no al ámbito familiar. Se estudiaron un total de 1718 respuestas representando al conjunto de la población de la Comunidad Valenciana mediante la recogida de datos en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. Un alto porcentaje de los encuestados/as consideraba a los animales domésticos miembros de la familia, resultado similar a la autodenominación de padre/madre, hermano/hermana. Finalmente, las variables claves para explicar la concepción de familia fueron: «percepción de cercanía», «valoración positiva de las relaciones» y «afectividad».

Antes de profundizar en estos factores, cabe hacer una breve referencia a las diferentes concepciones del animal y que ayudan a entender su posición en el hogar. La denominación mascota se entiende como cualquier animal conviviente en un hogar, con una o varias personas. El término mascota puede seguir mostrando diferencias evidentes entre humanos y animales y parece virar hacía la concepción de animal de compañía. Este cambio se produce en la mente de las personas mediante la creación de un conjunto de símbolos afectivos. Se trata de un cambio de percepción subjetiva en cada individuo y/o familia. Se pasa del concepto mascota que no lleva arraigado símbolos afectivos al de animal de compañía con una fuerte carga emocional. De esta manera: Mascota ≠ símbolos afectivos mientras que Animal de compañía = símbolos afectivos.

Para que ello ocurra, hacen falta los tres factores ya mencionados: la existencia de percepción de semejanza o cercanía, valoración positiva de las relaciones interespecies y la variable de vinculación afectiva.

Para que el animal empiece a ser protagonista en las relaciones familiares, la percepción de semejanza o cercanía es un factor evidente. Si el ser humano acerca al animal a características humanas como la mente y su capacidad de razonar, es más probable que valore positivamente las relaciones con estos animales (por ejemplo, contacto de perros o gatos en la niñez). Ello conduce a generar vínculos afectivos más notorios y, por ende, a considerar a su animal como uno más del hogar. La naturaleza de este pensamiento es antropomorfista ya que atribuye características humanas a los animales basándose en su semejanza. El proceso natural para que se vincule al animal como miembro de la familia tiene un origen antropomorfista y esto produce lo que comúnmente conocemos como humanizar a los animales.

El peligro aquí radica en que el antropomorfismo es antropocéntrico (pérdida de valores intrínsecos en los animales). No es que el animal tenga un valor por sí mismo, sino que por semejanza se le atribuye valor; es lo que conocemos como valores extrínsecos, aquellos que dependen de algo ajeno, en este caso el ser humano es él que los dicta sin atender a los derechos por ser y estar de los animales (valores intrínsecos).

Este proceso de humanización conduce al debate de si el animal puede sustituir al hijo/hija humano/a. La respuesta es que no. Ello no quiere decir que aquí se rechace la idea de autodenominarse madre/padre, del animal, ni mucho menos. Lo que se pretende mostrar es que no podemos hablar en términos de sustitución puesto que el principal argumento, dentro del mundo científico, es que las personas no han vivido ambas experiencias y una no puede sustituirse por la otra. Por otra parte, sí es posible que se retrase la maternidad, o que el vínculo pueda asemejarse de algún modo a lo sentido con un hijo humano, al igual que la crianza.

Para finalizar me gustaría realizar una pequeña reflexión: hoy los humanos todavía son capaces de abandonar y encerrar a sus animales con cierta facilidad. Ello refleja una relación de poder del humano sobre el animal, un animal que depende en cierto modo del ser humano. Las relaciones familiares interespecies deberán consolidarse en el futuro de forma más igualitarias ya que la actual línea de poder refleja una dificultad notoria para considerar a los animales domésticos plenamente integrados en la familia.