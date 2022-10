La veu «coent» dona per a molt. Pot ser el gerundi del verb «coure», «El putxero s’està coent, encara no està ben cuit”. També pot ser un adjectiu, ‘que produïx una sensació molesta o dolorosa anàloga a la que causa una cremada, que cou’, «Tinc els ulls coents», «La ferida era ben coenta»; ‘que fa mal, que irrita’, ‘Uns reprotxes coents”; ‘que pica excessivament’, «M’agraden les botifarres picants, però no molt coentes».

Però té també el significat de ‘cursi, ridícul’, «Com més s’arregla, més coenta va»; ‘de mal gust, afectat’. Es diu de persones o coses que pretenen ser refinades o elegants sense ser-ho. En este sentit, de cursileria o ridiculesa, «coent» és molt propi d’esta llengua. No té una correspondència exacta i precisa en castellà. El terme propi de l’idioma veí més paregut a «coent», singularment, com a cursi o ridícul podria ser «hortera».

En la parla valenciana, la veu «coent», com a adjectiu, té la particularitat de tindre gènere femení, «Tenia la llengua ben coenta», «Saber que el meu fill no vol estudiar m’ha deixat ben coenta», «Sempre parla del seu xalet, però és un casup, la pobra és més coenta que un all».

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha registrat la forma femenina, «coenta», en el Diccionari normatiu valencià (DNV). També la registren d’esta manera el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià i altres reculls lèxics valencians.

Al nostre elitisme lingüístic, primmirat com és, no li agradaven les «coentes», les «pudentes» ni les «lluentes». Només en masculí, «coent», «pudent», «lluent», com a invariables, però l’AVL, basant-se en la parla tradicional i en l’actual, com en molts altres casos, ha donat validesa normativa, definitivament, al femení «coenta» i al seu plural «coentes». I també a «pudenta» i «lluenta». I «pudentes» i «lluentes», òbviament.

El substantiu relacionat amb l’adjectiu «coent» és «coentor», també amb variació de sentits. És ‘sensació que produïx una cosa’, «Tinc molta coentor en la llengua»; ‘qualitat de coent’, «La sal i l’oli lleven la coentor de la ceba». També significa ‘cursileria, vulgaritat’, «El mal gust i la coentor són propis de gent ridícula».

Com sabem, l’adjectiu «pudent» significa ‘que fa pudor’, «El putxero, amb la calor, s’ha fet tot pudent»; ‘que manifesta mal geni’, «És un vell molt pudent»; ‘lluent’ significa ‘que ‘lluïx’, «Portava l’espasa ben lluenta», ‘superfície d’aigua clara i lluenta, neta de vegetació’, «El Lluent de l'Albufera». «Els bancals de vora riu estan ben lluents, amb l’embassament de la riuada».

I, com hem dit, els adjectius «pudent» i «lluent» també tenen formes femenines, «La carn, amb tants dies comprada, s’ha fet pudenta», «Ha netejat la làmpara i l’ha deixada ben lluenta».

Els principals diccionaris catalans registren les veus «pudenta» i «lluenta», però no com a femenins de «pudent» i «lluent», sinó com una classe d’insecte, de peix, o de planta herbàcia, en el cas de «pudenta»; i un tipus de rèptil, com a «lluenta». Significats que també els registren el DNV i altres diccionaris.